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VNAM: Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF
Курс VNAM за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.10, а максимальная — 24.19.
Следите за динамикой Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VNAM сегодня?
Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) сегодня оценивается на уровне 24.13. Инструмент торгуется в пределах 24.10 - 24.19, вчерашнее закрытие составило 24.02, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNAM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF?
Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF в настоящее время оценивается в 24.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.05% и USD. Отслеживайте движения VNAM на графике в реальном времени.
Как купить акции VNAM?
Вы можете купить акции Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) по текущей цене 24.13. Ордера обычно размещаются около 24.13 или 24.43, тогда как 4 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNAM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VNAM?
Инвестирование в Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF предполагает учет годового диапазона 21.50 - 27.45 и текущей цены 24.13. Многие сравнивают 0.33% и -4.72% перед размещением ордеров на 24.13 или 24.43. Изучайте ежедневные изменения цены VNAM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF?
Самая высокая цена Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) за последний год составила 27.45. Акции заметно колебались в пределах 21.50 - 27.45, сравнение с 24.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF?
Самая низкая цена Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) за год составила 21.50. Сравнение с текущими 24.13 и 21.50 - 27.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNAM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VNAM?
В прошлом Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.02 и -4.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.02
- Open
- 24.19
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Low
- 24.10
- High
- 24.19
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- 0.33%
- 6-месячное изменение
- -4.72%
- Годовое изменение
- -4.05%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%