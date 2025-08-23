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VNAM: Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF

24.13 USD 0.11 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VNAM за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.10, а максимальная — 24.19.

Следите за динамикой Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VNAM сегодня?

Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) сегодня оценивается на уровне 24.13. Инструмент торгуется в пределах 24.10 - 24.19, вчерашнее закрытие составило 24.02, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNAM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF?

Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF в настоящее время оценивается в 24.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.05% и USD. Отслеживайте движения VNAM на графике в реальном времени.

Как купить акции VNAM?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) по текущей цене 24.13. Ордера обычно размещаются около 24.13 или 24.43, тогда как 4 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNAM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VNAM?

Инвестирование в Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF предполагает учет годового диапазона 21.50 - 27.45 и текущей цены 24.13. Многие сравнивают 0.33% и -4.72% перед размещением ордеров на 24.13 или 24.43. Изучайте ежедневные изменения цены VNAM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF?

Самая высокая цена Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) за последний год составила 27.45. Акции заметно колебались в пределах 21.50 - 27.45, сравнение с 24.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF?

Самая низкая цена Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) за год составила 21.50. Сравнение с текущими 24.13 и 21.50 - 27.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNAM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VNAM?

В прошлом Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.02 и -4.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.10 24.19
Годовой диапазон
21.50 27.45
Предыдущее закрытие
24.02
Open
24.19
Bid
24.13
Ask
24.43
Low
24.10
High
24.19
Объем
4
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
0.33%
6-месячное изменение
-4.72%
Годовое изменение
-4.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%