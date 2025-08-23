VNAM: Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF
今日VNAM汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点24.06和高点24.08进行交易。
关注Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VNAM股票今天的价格是多少？
Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF股票今天的定价为24.08。它在24.06 - 24.08范围内交易，昨天的收盘价为24.13，交易量达到2。VNAM的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF股票是否支付股息？
Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF目前的价值为24.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.25%和USD。实时查看图表以跟踪VNAM走势。
如何购买VNAM股票？
您可以以24.08的当前价格购买Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF股票。订单通常设置在24.08或24.38附近，而2和0.08%显示市场活动。立即关注VNAM的实时图表更新。
如何投资VNAM股票？
投资Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF需要考虑年度范围21.50 - 27.45和当前价格24.08。许多人在以24.08或24.38下订单之前，会比较0.12%和。实时查看VNAM价格图表，了解每日变化。
Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF的最高价格是27.45。在21.50 - 27.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF的绩效。
Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF股票的最低价格是多少？
Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF（VNAM）的最低价格为21.50。将其与当前的24.08和21.50 - 27.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNAM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VNAM股票是什么时候拆分的？
Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.13和-4.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.13
- 开盘价
- 24.06
- 卖价
- 24.08
- 买价
- 24.38
- 最低价
- 24.06
- 最高价
- 24.08
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -4.92%
- 年变化
- -4.25%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%