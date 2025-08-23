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VNAM: Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF

24.08 USD 0.05 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VNAM汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点24.06和高点24.08进行交易。

关注Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VNAM新闻

常见问题解答

VNAM股票今天的价格是多少？

Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF股票今天的定价为24.08。它在24.06 - 24.08范围内交易，昨天的收盘价为24.13，交易量达到2。VNAM的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF股票是否支付股息？

Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF目前的价值为24.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.25%和USD。实时查看图表以跟踪VNAM走势。

如何购买VNAM股票？

您可以以24.08的当前价格购买Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF股票。订单通常设置在24.08或24.38附近，而2和0.08%显示市场活动。立即关注VNAM的实时图表更新。

如何投资VNAM股票？

投资Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF需要考虑年度范围21.50 - 27.45和当前价格24.08。许多人在以24.08或24.38下订单之前，会比较0.12%和。实时查看VNAM价格图表，了解每日变化。

Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF的最高价格是27.45。在21.50 - 27.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF的绩效。

Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF股票的最低价格是多少？

Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF（VNAM）的最低价格为21.50。将其与当前的24.08和21.50 - 27.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNAM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VNAM股票是什么时候拆分的？

Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.13和-4.25%中可见。

日范围
24.06 24.08
年范围
21.50 27.45
前一天收盘价
24.13
开盘价
24.06
卖价
24.08
买价
24.38
最低价
24.06
最高价
24.08
交易量
2
日变化
-0.21%
月变化
0.12%
6个月变化
-4.92%
年变化
-4.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%