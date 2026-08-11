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VMO: Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock
Курс VMO за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.78, а максимальная — 9.85.
Следите за динамикой Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VMO сегодня?
Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock (VMO) сегодня оценивается на уровне 9.78. Инструмент торгуется в пределах 9.78 - 9.85, вчерашнее закрытие составило 9.84, а торговый объем достиг 205. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock?
Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock в настоящее время оценивается в 9.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.65% и USD. Отслеживайте движения VMO на графике в реальном времени.
Как купить акции VMO?
Вы можете купить акции Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock (VMO) по текущей цене 9.78. Ордера обычно размещаются около 9.78 или 10.08, тогда как 205 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VMO?
Инвестирование в Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock предполагает учет годового диапазона 9.15 - 10.09 и текущей цены 9.78. Многие сравнивают 0.82% и -1.91% перед размещением ордеров на 9.78 или 10.08. Изучайте ежедневные изменения цены VMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock?
Самая высокая цена Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock (VMO) за последний год составила 10.09. Акции заметно колебались в пределах 9.15 - 10.09, сравнение с 9.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock?
Самая низкая цена Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock (VMO) за год составила 9.15. Сравнение с текущими 9.78 и 9.15 - 10.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VMO?
В прошлом Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.84 и 6.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.84
- Open
- 9.82
- Bid
- 9.78
- Ask
- 10.08
- Low
- 9.78
- High
- 9.85
- Объем
- 205
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- 0.82%
- 6-месячное изменение
- -1.91%
- Годовое изменение
- 6.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%