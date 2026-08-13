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VMO: 范·卡本市政债券投机基金

9.81 USD 0.03 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VMO汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点9.78和高点9.84进行交易。

关注范·卡本市政债券投机基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VMO股票今天的价格是多少？

范·卡本市政债券投机基金股票今天的定价为9.81。它在9.78 - 9.84范围内交易，昨天的收盘价为9.78，交易量达到440。VMO的实时价格图表显示了这些更新。

范·卡本市政债券投机基金股票是否支付股息？

范·卡本市政债券投机基金目前的价值为9.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.98%和USD。实时查看图表以跟踪VMO走势。

如何购买VMO股票？

您可以以9.81的当前价格购买范·卡本市政债券投机基金股票。订单通常设置在9.81或10.11附近，而440和-0.10%显示市场活动。立即关注VMO的实时图表更新。

如何投资VMO股票？

投资范·卡本市政债券投机基金需要考虑年度范围9.15 - 10.09和当前价格9.81。许多人在以9.81或10.11下订单之前，会比较1.13%和。实时查看VMO价格图表，了解每日变化。

范·卡本市政债券投机基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，范·卡本市政债券投机基金的最高价格是10.09。在9.15 - 10.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本市政债券投机基金的绩效。

范·卡本市政债券投机基金股票的最低价格是多少？

范·卡本市政债券投机基金（VMO）的最低价格为9.15。将其与当前的9.81和9.15 - 10.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VMO股票是什么时候拆分的？

范·卡本市政债券投机基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.78和6.98%中可见。

日范围
9.78 9.84
年范围
9.15 10.09
前一天收盘价
9.78
开盘价
9.82
卖价
9.81
买价
10.11
最低价
9.78
最高价
9.84
交易量
440
日变化
0.31%
月变化
1.13%
6个月变化
-1.60%
年变化
6.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%