VMO: 范·卡本市政债券投机基金
今日VMO汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点9.78和高点9.84进行交易。
关注范·卡本市政债券投机基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VMO股票今天的价格是多少？
范·卡本市政债券投机基金股票今天的定价为9.81。它在9.78 - 9.84范围内交易，昨天的收盘价为9.78，交易量达到440。VMO的实时价格图表显示了这些更新。
范·卡本市政债券投机基金股票是否支付股息？
范·卡本市政债券投机基金目前的价值为9.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.98%和USD。实时查看图表以跟踪VMO走势。
如何购买VMO股票？
您可以以9.81的当前价格购买范·卡本市政债券投机基金股票。订单通常设置在9.81或10.11附近，而440和-0.10%显示市场活动。立即关注VMO的实时图表更新。
如何投资VMO股票？
投资范·卡本市政债券投机基金需要考虑年度范围9.15 - 10.09和当前价格9.81。许多人在以9.81或10.11下订单之前，会比较1.13%和。实时查看VMO价格图表，了解每日变化。
范·卡本市政债券投机基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，范·卡本市政债券投机基金的最高价格是10.09。在9.15 - 10.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本市政债券投机基金的绩效。
范·卡本市政债券投机基金股票的最低价格是多少？
范·卡本市政债券投机基金（VMO）的最低价格为9.15。将其与当前的9.81和9.15 - 10.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VMO股票是什么时候拆分的？
范·卡本市政债券投机基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.78和6.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.78
- 开盘价
- 9.82
- 卖价
- 9.81
- 买价
- 10.11
- 最低价
- 9.78
- 最高价
- 9.84
- 交易量
- 440
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- 1.13%
- 6个月变化
- -1.60%
- 年变化
- 6.98%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%