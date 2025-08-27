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VLU: SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

248.88 USD 0.57 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VLU за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 248.88, а максимальная — 249.28.

Следите за динамикой SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VLU сегодня?

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) сегодня оценивается на уровне 248.88. Инструмент торгуется в пределах 248.88 - 249.28, вчерашнее закрытие составило 248.31, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VLU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF в настоящее время оценивается в 248.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.09% и USD. Отслеживайте движения VLU на графике в реальном времени.

Как купить акции VLU?

Вы можете купить акции SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) по текущей цене 248.88. Ордера обычно размещаются около 248.88 или 249.18, тогда как 2 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VLU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VLU?

Инвестирование в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF предполагает учет годового диапазона 209.90 - 249.28 и текущей цены 248.88. Многие сравнивают 1.48% и 11.57% перед размещением ордеров на 248.88 или 249.18. Изучайте ежедневные изменения цены VLU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) за последний год составила 249.28. Акции заметно колебались в пределах 209.90 - 249.28, сравнение с 248.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) за год составила 209.90. Сравнение с текущими 248.88 и 209.90 - 249.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VLU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VLU?

В прошлом SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 248.31 и 11.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
248.88 249.28
Годовой диапазон
209.90 249.28
Предыдущее закрытие
248.31
Open
249.28
Bid
248.88
Ask
249.18
Low
248.88
High
249.28
Объем
2
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
1.48%
6-месячное изменение
11.57%
Годовое изменение
11.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%