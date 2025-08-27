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VLU: SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Курс VLU за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 248.88, а максимальная — 249.28.
Следите за динамикой SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VLU сегодня?
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) сегодня оценивается на уровне 248.88. Инструмент торгуется в пределах 248.88 - 249.28, вчерашнее закрытие составило 248.31, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VLU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF в настоящее время оценивается в 248.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.09% и USD. Отслеживайте движения VLU на графике в реальном времени.
Как купить акции VLU?
Вы можете купить акции SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) по текущей цене 248.88. Ордера обычно размещаются около 248.88 или 249.18, тогда как 2 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VLU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VLU?
Инвестирование в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF предполагает учет годового диапазона 209.90 - 249.28 и текущей цены 248.88. Многие сравнивают 1.48% и 11.57% перед размещением ордеров на 248.88 или 249.18. Изучайте ежедневные изменения цены VLU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) за последний год составила 249.28. Акции заметно колебались в пределах 209.90 - 249.28, сравнение с 248.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) за год составила 209.90. Сравнение с текущими 248.88 и 209.90 - 249.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VLU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VLU?
В прошлом SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 248.31 и 11.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 248.31
- Open
- 249.28
- Bid
- 248.88
- Ask
- 249.18
- Low
- 248.88
- High
- 249.28
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 1.48%
- 6-месячное изменение
- 11.57%
- Годовое изменение
- 11.09%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%