VLU: SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
今日VLU汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点248.38和高点249.28进行交易。
关注SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VLU股票今天的价格是多少？
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF股票今天的定价为248.52。它在248.38 - 249.28范围内交易，昨天的收盘价为248.31，交易量达到8。VLU的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF目前的价值为248.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.93%和USD。实时查看图表以跟踪VLU走势。
如何购买VLU股票？
您可以以248.52的当前价格购买SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF股票。订单通常设置在248.52或248.82附近，而8和-0.30%显示市场活动。立即关注VLU的实时图表更新。
如何投资VLU股票？
投资SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF需要考虑年度范围209.90 - 249.28和当前价格248.52。许多人在以248.52或248.82下订单之前，会比较1.34%和。实时查看VLU价格图表，了解每日变化。
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF的最高价格是249.28。在209.90 - 249.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF的绩效。
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF股票的最低价格是多少？
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF（VLU）的最低价格为209.90。将其与当前的248.52和209.90 - 249.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VLU股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、248.31和10.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 248.31
- 开盘价
- 249.28
- 卖价
- 248.52
- 买价
- 248.82
- 最低价
- 248.38
- 最高价
- 249.28
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 1.34%
- 6个月变化
- 11.41%
- 年变化
- 10.93%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%