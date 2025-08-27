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VLU: SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

248.52 USD 0.21 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VLU汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点248.38和高点249.28进行交易。

关注SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VLU新闻

常见问题解答

VLU股票今天的价格是多少？

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF股票今天的定价为248.52。它在248.38 - 249.28范围内交易，昨天的收盘价为248.31，交易量达到8。VLU的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF目前的价值为248.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.93%和USD。实时查看图表以跟踪VLU走势。

如何购买VLU股票？

您可以以248.52的当前价格购买SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF股票。订单通常设置在248.52或248.82附近，而8和-0.30%显示市场活动。立即关注VLU的实时图表更新。

如何投资VLU股票？

投资SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF需要考虑年度范围209.90 - 249.28和当前价格248.52。许多人在以248.52或248.82下订单之前，会比较1.34%和。实时查看VLU价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF的最高价格是249.28。在209.90 - 249.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF的绩效。

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF股票的最低价格是多少？

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF（VLU）的最低价格为209.90。将其与当前的248.52和209.90 - 249.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VLU股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、248.31和10.93%中可见。

日范围
248.38 249.28
年范围
209.90 249.28
前一天收盘价
248.31
开盘价
249.28
卖价
248.52
买价
248.82
最低价
248.38
最高价
249.28
交易量
8
日变化
0.08%
月变化
1.34%
6个月变化
11.41%
年变化
10.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%