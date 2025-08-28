КотировкиРазделы
Валюты / VLT
Назад в Рынок акций США

VLT: Invesco High Income Trust II

10.11 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VLT за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.08, а максимальная — 10.13.

Следите за динамикой Invesco High Income Trust II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VLT

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VLT сегодня?

Invesco High Income Trust II (VLT) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 10.08 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.10, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VLT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco High Income Trust II?

Invesco High Income Trust II в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.92% и USD. Отслеживайте движения VLT на графике в реальном времени.

Как купить акции VLT?

Вы можете купить акции Invesco High Income Trust II (VLT) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 25 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VLT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VLT?

Инвестирование в Invesco High Income Trust II предполагает учет годового диапазона 9.85 - 11.43 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают 1.20% и -6.91% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены VLT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco High Income Trust II?

Самая высокая цена Invesco High Income Trust II (VLT) за последний год составила 11.43. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 11.43, сравнение с 10.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco High Income Trust II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco High Income Trust II?

Самая низкая цена Invesco High Income Trust II (VLT) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.11 и 9.85 - 11.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VLT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VLT?

В прошлом Invesco High Income Trust II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.10 и -8.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.08 10.13
Годовой диапазон
9.85 11.43
Предыдущее закрытие
10.10
Open
10.12
Bid
10.11
Ask
10.41
Low
10.08
High
10.13
Объем
25
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.20%
6-месячное изменение
-6.91%
Годовое изменение
-8.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%