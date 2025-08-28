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VLT: Invesco High Income Trust II
Курс VLT за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.08, а максимальная — 10.13.
Следите за динамикой Invesco High Income Trust II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VLT сегодня?
Invesco High Income Trust II (VLT) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 10.08 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.10, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VLT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco High Income Trust II?
Invesco High Income Trust II в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.92% и USD. Отслеживайте движения VLT на графике в реальном времени.
Как купить акции VLT?
Вы можете купить акции Invesco High Income Trust II (VLT) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 25 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VLT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VLT?
Инвестирование в Invesco High Income Trust II предполагает учет годового диапазона 9.85 - 11.43 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают 1.20% и -6.91% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены VLT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco High Income Trust II?
Самая высокая цена Invesco High Income Trust II (VLT) за последний год составила 11.43. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 11.43, сравнение с 10.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco High Income Trust II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco High Income Trust II?
Самая низкая цена Invesco High Income Trust II (VLT) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.11 и 9.85 - 11.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VLT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VLT?
В прошлом Invesco High Income Trust II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.10 и -8.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.10
- Open
- 10.12
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Low
- 10.08
- High
- 10.13
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- -6.91%
- Годовое изменение
- -8.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%