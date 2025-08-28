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VLT: 景顺高收益信托II

10.11 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VLT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.10和高点10.13进行交易。

关注景顺高收益信托II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VLT新闻

常见问题解答

VLT股票今天的价格是多少？

景顺高收益信托II股票今天的定价为10.11。它在10.10 - 10.13范围内交易，昨天的收盘价为10.11，交易量达到10。VLT的实时价格图表显示了这些更新。

景顺高收益信托II股票是否支付股息？

景顺高收益信托II目前的价值为10.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.92%和USD。实时查看图表以跟踪VLT走势。

如何购买VLT股票？

您可以以10.11的当前价格购买景顺高收益信托II股票。订单通常设置在10.11或10.41附近，而10和-0.20%显示市场活动。立即关注VLT的实时图表更新。

如何投资VLT股票？

投资景顺高收益信托II需要考虑年度范围9.85 - 11.43和当前价格10.11。许多人在以10.11或10.41下订单之前，会比较1.20%和。实时查看VLT价格图表，了解每日变化。

景顺高收益信托II股票的最高价格是多少？

在过去一年中，景顺高收益信托II的最高价格是11.43。在9.85 - 11.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺高收益信托II的绩效。

景顺高收益信托II股票的最低价格是多少？

景顺高收益信托II（VLT）的最低价格为9.85。将其与当前的10.11和9.85 - 11.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VLT股票是什么时候拆分的？

景顺高收益信托II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.11和-8.92%中可见。

日范围
10.10 10.13
年范围
9.85 11.43
前一天收盘价
10.11
开盘价
10.13
卖价
10.11
买价
10.41
最低价
10.10
最高价
10.13
交易量
10
日变化
0.00%
月变化
1.20%
6个月变化
-6.91%
年变化
-8.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%