VLT: 景顺高收益信托II
今日VLT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.10和高点10.13进行交易。
关注景顺高收益信托II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLT新闻
- GHY: One Of The Best Global Bond Funds, But Not Much Local Currency EM Exposure (GHY)
- HIX: This Fund May Be Exposed To Spirit Airlines Collapse And Is Over-Distributing (HIX)
- NHS: Too Expensive Given The Unsustainable Distribution And Bond Market Troubles
- CEF Market Weekly Review: Daily-NAV CEFs Point To More Pain For CLO Equity
- OPP: This 13%+ Yielding CEF May Not Be As Good As It Appears
- GHY: Improved Valuation And Near-Term Tailwinds For High-Yield Bonds (NYSE:GHY)
- NHS: Caution Is Advised For This High-Yielding Bond CEF (NYSE:NHS)
- HIX: Interest Rate Cuts Will Put Downward Pressure On This Fund (NYSE:HIX)
- CIK: Don't Expect Rate Cuts To Cause Bonds To Surge (NYSE:CIK)
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
常见问题解答
VLT股票今天的价格是多少？
景顺高收益信托II股票今天的定价为10.11。它在10.10 - 10.13范围内交易，昨天的收盘价为10.11，交易量达到10。VLT的实时价格图表显示了这些更新。
景顺高收益信托II股票是否支付股息？
景顺高收益信托II目前的价值为10.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.92%和USD。实时查看图表以跟踪VLT走势。
如何购买VLT股票？
您可以以10.11的当前价格购买景顺高收益信托II股票。订单通常设置在10.11或10.41附近，而10和-0.20%显示市场活动。立即关注VLT的实时图表更新。
如何投资VLT股票？
投资景顺高收益信托II需要考虑年度范围9.85 - 11.43和当前价格10.11。许多人在以10.11或10.41下订单之前，会比较1.20%和。实时查看VLT价格图表，了解每日变化。
景顺高收益信托II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，景顺高收益信托II的最高价格是11.43。在9.85 - 11.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺高收益信托II的绩效。
景顺高收益信托II股票的最低价格是多少？
景顺高收益信托II（VLT）的最低价格为9.85。将其与当前的10.11和9.85 - 11.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VLT股票是什么时候拆分的？
景顺高收益信托II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.11和-8.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.11
- 开盘价
- 10.13
- 卖价
- 10.11
- 买价
- 10.41
- 最低价
- 10.10
- 最高价
- 10.13
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.20%
- 6个月变化
- -6.91%
- 年变化
- -8.92%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%