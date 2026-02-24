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VIOV: Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
Курс VIOV за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.45, а максимальная — 119.08.
Следите за динамикой Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VIOV сегодня?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) сегодня оценивается на уровне 118.61. Инструмент торгуется в пределах 118.45 - 119.08, вчерашнее закрытие составило 119.62, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VIOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF в настоящее время оценивается в 118.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.44% и USD. Отслеживайте движения VIOV на графике в реальном времени.
Как купить акции VIOV?
Вы можете купить акции Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) по текущей цене 118.61. Ордера обычно размещаются около 118.61 или 118.91, тогда как 87 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VIOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VIOV?
Инвестирование в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF предполагает учет годового диапазона 90.05 - 120.65 и текущей цены 118.61. Многие сравнивают 0.78% и 13.57% перед размещением ордеров на 118.61 или 118.91. Изучайте ежедневные изменения цены VIOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF?
Самая высокая цена Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) за последний год составила 120.65. Акции заметно колебались в пределах 90.05 - 120.65, сравнение с 119.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF?
Самая низкая цена Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) за год составила 90.05. Сравнение с текущими 118.61 и 90.05 - 120.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VIOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VIOV?
В прошлом Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 119.62 и 27.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 119.62
- Open
- 119.08
- Bid
- 118.61
- Ask
- 118.91
- Low
- 118.45
- High
- 119.08
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- 0.78%
- 6-месячное изменение
- 13.57%
- Годовое изменение
- 27.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%