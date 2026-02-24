КотировкиРазделы
Валюты / VIOV
Назад в Рынок акций США

VIOV: Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

118.61 USD 1.01 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VIOV за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.45, а максимальная — 119.08.

Следите за динамикой Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VIOV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VIOV сегодня?

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) сегодня оценивается на уровне 118.61. Инструмент торгуется в пределах 118.45 - 119.08, вчерашнее закрытие составило 119.62, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VIOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF?

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF в настоящее время оценивается в 118.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.44% и USD. Отслеживайте движения VIOV на графике в реальном времени.

Как купить акции VIOV?

Вы можете купить акции Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) по текущей цене 118.61. Ордера обычно размещаются около 118.61 или 118.91, тогда как 87 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VIOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VIOV?

Инвестирование в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF предполагает учет годового диапазона 90.05 - 120.65 и текущей цены 118.61. Многие сравнивают 0.78% и 13.57% перед размещением ордеров на 118.61 или 118.91. Изучайте ежедневные изменения цены VIOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF?

Самая высокая цена Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) за последний год составила 120.65. Акции заметно колебались в пределах 90.05 - 120.65, сравнение с 119.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF?

Самая низкая цена Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) за год составила 90.05. Сравнение с текущими 118.61 и 90.05 - 120.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VIOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VIOV?

В прошлом Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 119.62 и 27.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
118.45 119.08
Годовой диапазон
90.05 120.65
Предыдущее закрытие
119.62
Open
119.08
Bid
118.61
Ask
118.91
Low
118.45
High
119.08
Объем
87
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
0.78%
6-месячное изменение
13.57%
Годовое изменение
27.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%