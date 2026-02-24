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VIOV: Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

118.87 USD 0.26 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VIOV汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点118.49和高点119.50进行交易。

关注Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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VIOV新闻

常见问题解答

VIOV股票今天的价格是多少？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF股票今天的定价为118.87。它在118.49 - 119.50范围内交易，昨天的收盘价为118.61，交易量达到93。VIOV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF股票是否支付股息？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF目前的价值为118.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.72%和USD。实时查看图表以跟踪VIOV走势。

如何购买VIOV股票？

您可以以118.87的当前价格购买Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF股票。订单通常设置在118.87或119.17附近，而93和0.32%显示市场活动。立即关注VIOV的实时图表更新。

如何投资VIOV股票？

投资Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF需要考虑年度范围90.05 - 120.65和当前价格118.87。许多人在以118.87或119.17下订单之前，会比较1.00%和。实时查看VIOV价格图表，了解每日变化。

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF的最高价格是120.65。在90.05 - 120.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF的绩效。

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF（VIOV）的最低价格为90.05。将其与当前的118.87和90.05 - 120.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VIOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VIOV股票是什么时候拆分的？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、118.61和27.72%中可见。

日范围
118.49 119.50
年范围
90.05 120.65
前一天收盘价
118.61
开盘价
118.49
卖价
118.87
买价
119.17
最低价
118.49
最高价
119.50
交易量
93
日变化
0.22%
月变化
1.00%
6个月变化
13.82%
年变化
27.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%