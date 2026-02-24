VIOV: Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
今日VIOV汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点118.49和高点119.50进行交易。
关注Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VIOV股票今天的价格是多少？
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF股票今天的定价为118.87。它在118.49 - 119.50范围内交易，昨天的收盘价为118.61，交易量达到93。VIOV的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF股票是否支付股息？
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF目前的价值为118.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.72%和USD。实时查看图表以跟踪VIOV走势。
如何购买VIOV股票？
您可以以118.87的当前价格购买Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF股票。订单通常设置在118.87或119.17附近，而93和0.32%显示市场活动。立即关注VIOV的实时图表更新。
如何投资VIOV股票？
投资Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF需要考虑年度范围90.05 - 120.65和当前价格118.87。许多人在以118.87或119.17下订单之前，会比较1.00%和。实时查看VIOV价格图表，了解每日变化。
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF的最高价格是120.65。在90.05 - 120.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF的绩效。
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF（VIOV）的最低价格为90.05。将其与当前的118.87和90.05 - 120.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VIOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VIOV股票是什么时候拆分的？
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、118.61和27.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 118.61
- 开盘价
- 118.49
- 卖价
- 118.87
- 买价
- 119.17
- 最低价
- 118.49
- 最高价
- 119.50
- 交易量
- 93
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 1.00%
- 6个月变化
- 13.82%
- 年变化
- 27.72%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%