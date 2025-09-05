Валюты / VICI
VICI: VICI Properties Inc
32.65 USD 0.42 (1.27%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VICI за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.62, а максимальная — 33.16.
Следите за динамикой VICI Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VICI
Дневной диапазон
32.62 33.16
Годовой диапазон
27.98 34.03
- Предыдущее закрытие
- 33.07
- Open
- 33.11
- Bid
- 32.65
- Ask
- 32.95
- Low
- 32.62
- High
- 33.16
- Объем
- 6.991 K
- Дневное изменение
- -1.27%
- Месячное изменение
- -2.74%
- 6-месячное изменение
- -0.61%
- Годовое изменение
- -2.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.