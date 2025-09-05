Währungen / VICI
VICI: VICI Properties Inc
32.10 USD 0.47 (1.44%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VICI hat sich für heute um -1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.98 bis zu einem Hoch von 32.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die VICI Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VICI News
Tagesspanne
31.98 32.25
Jahresspanne
27.98 34.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.57
- Eröffnung
- 32.13
- Bid
- 32.10
- Ask
- 32.40
- Tief
- 31.98
- Hoch
- 32.25
- Volumen
- 7.410 K
- Tagesänderung
- -1.44%
- Monatsänderung
- -4.38%
- 6-Monatsänderung
- -2.28%
- Jahresänderung
- -3.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K