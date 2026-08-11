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VHUB: VenHub Global Inc

0.65 USD 0.02 (2.99%)
Сектор: Основное потребление Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VHUB за сегодня изменился на -2.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.65, а максимальная — 0.68.

Следите за динамикой VenHub Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VHUB сегодня?

VenHub Global Inc (VHUB) сегодня оценивается на уровне 0.65. Инструмент торгуется в пределах 0.65 - 0.68, вчерашнее закрытие составило 0.67, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VHUB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VenHub Global Inc?

VenHub Global Inc в настоящее время оценивается в 0.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -97.29% и USD. Отслеживайте движения VHUB на графике в реальном времени.

Как купить акции VHUB?

Вы можете купить акции VenHub Global Inc (VHUB) по текущей цене 0.65. Ордера обычно размещаются около 0.65 или 0.95, тогда как 15 и -4.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VHUB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VHUB?

Инвестирование в VenHub Global Inc предполагает учет годового диапазона 0.53 - 40.30 и текущей цены 0.65. Многие сравнивают -7.14% и -70.59% перед размещением ордеров на 0.65 или 0.95. Изучайте ежедневные изменения цены VHUB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VenHub Global Inc?

Самая высокая цена VenHub Global Inc (VHUB) за последний год составила 40.30. Акции заметно колебались в пределах 0.53 - 40.30, сравнение с 0.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VenHub Global Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VenHub Global Inc?

Самая низкая цена VenHub Global Inc (VHUB) за год составила 0.53. Сравнение с текущими 0.65 и 0.53 - 40.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VHUB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VHUB?

В прошлом VenHub Global Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.67 и -97.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.65 0.68
Годовой диапазон
0.53 40.30
Предыдущее закрытие
0.67
Open
0.68
Bid
0.65
Ask
0.95
Low
0.65
High
0.68
Объем
15
Дневное изменение
-2.99%
Месячное изменение
-7.14%
6-месячное изменение
-70.59%
Годовое изменение
-97.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%