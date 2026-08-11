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VHUB: VenHub Global Inc
Курс VHUB за сегодня изменился на -2.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.65, а максимальная — 0.68.
Следите за динамикой VenHub Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VHUB сегодня?
VenHub Global Inc (VHUB) сегодня оценивается на уровне 0.65. Инструмент торгуется в пределах 0.65 - 0.68, вчерашнее закрытие составило 0.67, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VHUB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VenHub Global Inc?
VenHub Global Inc в настоящее время оценивается в 0.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -97.29% и USD. Отслеживайте движения VHUB на графике в реальном времени.
Как купить акции VHUB?
Вы можете купить акции VenHub Global Inc (VHUB) по текущей цене 0.65. Ордера обычно размещаются около 0.65 или 0.95, тогда как 15 и -4.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VHUB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VHUB?
Инвестирование в VenHub Global Inc предполагает учет годового диапазона 0.53 - 40.30 и текущей цены 0.65. Многие сравнивают -7.14% и -70.59% перед размещением ордеров на 0.65 или 0.95. Изучайте ежедневные изменения цены VHUB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VenHub Global Inc?
Самая высокая цена VenHub Global Inc (VHUB) за последний год составила 40.30. Акции заметно колебались в пределах 0.53 - 40.30, сравнение с 0.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VenHub Global Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VenHub Global Inc?
Самая низкая цена VenHub Global Inc (VHUB) за год составила 0.53. Сравнение с текущими 0.65 и 0.53 - 40.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VHUB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VHUB?
В прошлом VenHub Global Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.67 и -97.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.67
- Open
- 0.68
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- Low
- 0.65
- High
- 0.68
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -2.99%
- Месячное изменение
- -7.14%
- 6-месячное изменение
- -70.59%
- Годовое изменение
- -97.29%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%