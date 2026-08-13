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VHUB: VenHub Global Inc

0.63 USD 0.04 (5.97%)
版块: 消费防御 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VHUB汇率已更改-5.97%。当日，交易品种以低点0.61和高点0.68进行交易。

关注VenHub Global Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VHUB股票今天的价格是多少？

VenHub Global Inc股票今天的定价为0.63。它在0.61 - 0.68范围内交易，昨天的收盘价为0.67，交易量达到74。VHUB的实时价格图表显示了这些更新。

VenHub Global Inc股票是否支付股息？

VenHub Global Inc目前的价值为0.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.38%和USD。实时查看图表以跟踪VHUB走势。

如何购买VHUB股票？

您可以以0.63的当前价格购买VenHub Global Inc股票。订单通常设置在0.63或0.93附近，而74和-7.35%显示市场活动。立即关注VHUB的实时图表更新。

如何投资VHUB股票？

投资VenHub Global Inc需要考虑年度范围0.53 - 40.30和当前价格0.63。许多人在以0.63或0.93下订单之前，会比较-10.00%和。实时查看VHUB价格图表，了解每日变化。

VenHub Global Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VenHub Global Inc的最高价格是40.30。在0.53 - 40.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VenHub Global Inc的绩效。

VenHub Global Inc股票的最低价格是多少？

VenHub Global Inc（VHUB）的最低价格为0.53。将其与当前的0.63和0.53 - 40.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VHUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VHUB股票是什么时候拆分的？

VenHub Global Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.67和-97.38%中可见。

日范围
0.61 0.68
年范围
0.53 40.30
前一天收盘价
0.67
开盘价
0.68
卖价
0.63
买价
0.93
最低价
0.61
最高价
0.68
交易量
74
日变化
-5.97%
月变化
-10.00%
6个月变化
-71.49%
年变化
-97.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%