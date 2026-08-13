VHUB: VenHub Global Inc
今日VHUB汇率已更改-5.97%。当日，交易品种以低点0.61和高点0.68进行交易。
关注VenHub Global Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VHUB股票今天的价格是多少？
VenHub Global Inc股票今天的定价为0.63。它在0.61 - 0.68范围内交易，昨天的收盘价为0.67，交易量达到74。VHUB的实时价格图表显示了这些更新。
VenHub Global Inc股票是否支付股息？
VenHub Global Inc目前的价值为0.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.38%和USD。实时查看图表以跟踪VHUB走势。
如何购买VHUB股票？
您可以以0.63的当前价格购买VenHub Global Inc股票。订单通常设置在0.63或0.93附近，而74和-7.35%显示市场活动。立即关注VHUB的实时图表更新。
如何投资VHUB股票？
投资VenHub Global Inc需要考虑年度范围0.53 - 40.30和当前价格0.63。许多人在以0.63或0.93下订单之前，会比较-10.00%和。实时查看VHUB价格图表，了解每日变化。
VenHub Global Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VenHub Global Inc的最高价格是40.30。在0.53 - 40.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VenHub Global Inc的绩效。
VenHub Global Inc股票的最低价格是多少？
VenHub Global Inc（VHUB）的最低价格为0.53。将其与当前的0.63和0.53 - 40.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VHUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VHUB股票是什么时候拆分的？
VenHub Global Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.67和-97.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.67
- 开盘价
- 0.68
- 卖价
- 0.63
- 买价
- 0.93
- 最低价
- 0.61
- 最高价
- 0.68
- 交易量
- 74
- 日变化
- -5.97%
- 月变化
- -10.00%
- 6个月变化
- -71.49%
- 年变化
- -97.38%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%