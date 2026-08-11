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VGVT: ETF Shares
Курс VGVT за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.03, а максимальная — 74.21.
Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VGVT сегодня?
ETF Shares (VGVT) сегодня оценивается на уровне 74.03. Инструмент торгуется в пределах 74.03 - 74.21, вчерашнее закрытие составило 74.14, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGVT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?
ETF Shares в настоящее время оценивается в 74.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.08% и USD. Отслеживайте движения VGVT на графике в реальном времени.
Как купить акции VGVT?
Вы можете купить акции ETF Shares (VGVT) по текущей цене 74.03. Ордера обычно размещаются около 74.03 или 74.33, тогда как 2 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGVT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VGVT?
Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 74.00 - 93.00 и текущей цены 74.03. Многие сравнивают 0.04% и -3.71% перед размещением ордеров на 74.03 или 74.33. Изучайте ежедневные изменения цены VGVT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VGVT) за последний год составила 93.00. Акции заметно колебались в пределах 74.00 - 93.00, сравнение с 74.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VGVT) за год составила 74.00. Сравнение с текущими 74.03 и 74.00 - 93.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGVT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VGVT?
В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.14 и -2.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.14
- Open
- 74.21
- Bid
- 74.03
- Ask
- 74.33
- Low
- 74.03
- High
- 74.21
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -3.71%
- Годовое изменение
- -2.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%