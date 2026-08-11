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VGVT: ETF Shares

74.03 USD 0.11 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VGVT за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.03, а максимальная — 74.21.

Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VGVT сегодня?

ETF Shares (VGVT) сегодня оценивается на уровне 74.03. Инструмент торгуется в пределах 74.03 - 74.21, вчерашнее закрытие составило 74.14, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGVT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?

ETF Shares в настоящее время оценивается в 74.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.08% и USD. Отслеживайте движения VGVT на графике в реальном времени.

Как купить акции VGVT?

Вы можете купить акции ETF Shares (VGVT) по текущей цене 74.03. Ордера обычно размещаются около 74.03 или 74.33, тогда как 2 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGVT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VGVT?

Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 74.00 - 93.00 и текущей цены 74.03. Многие сравнивают 0.04% и -3.71% перед размещением ордеров на 74.03 или 74.33. Изучайте ежедневные изменения цены VGVT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VGVT) за последний год составила 93.00. Акции заметно колебались в пределах 74.00 - 93.00, сравнение с 74.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VGVT) за год составила 74.00. Сравнение с текущими 74.03 и 74.00 - 93.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGVT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VGVT?

В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.14 и -2.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
74.03 74.21
Годовой диапазон
74.00 93.00
Предыдущее закрытие
74.14
Open
74.21
Bid
74.03
Ask
74.33
Low
74.03
High
74.21
Объем
2
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-3.71%
Годовое изменение
-2.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%