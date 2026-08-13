VGVT: ETF Shares
今日VGVT汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点74.05和高点74.21进行交易。
关注ETF Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VGVT股票今天的价格是多少？
ETF Shares股票今天的定价为74.05。它在74.05 - 74.21范围内交易，昨天的收盘价为74.03，交易量达到2。VGVT的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Shares股票是否支付股息？
ETF Shares目前的价值为74.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.05%和USD。实时查看图表以跟踪VGVT走势。
如何购买VGVT股票？
您可以以74.05的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在74.05或74.35附近，而2和-0.22%显示市场活动。立即关注VGVT的实时图表更新。
如何投资VGVT股票？
投资ETF Shares需要考虑年度范围74.00 - 93.00和当前价格74.05。许多人在以74.05或74.35下订单之前，会比较0.07%和。实时查看VGVT价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是93.00。在74.00 - 93.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VGVT）的最低价格为74.00。将其与当前的74.05和74.00 - 93.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VGVT股票是什么时候拆分的？
ETF Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.03和-2.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 74.03
- 开盘价
- 74.21
- 卖价
- 74.05
- 买价
- 74.35
- 最低价
- 74.05
- 最高价
- 74.21
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 0.07%
- 6个月变化
- -3.68%
- 年变化
- -2.05%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%