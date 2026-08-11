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VGSR: Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Курс VGSR за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.44, а максимальная — 11.67.
Следите за динамикой Vert Global Sustainable Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VGSR сегодня?
Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) сегодня оценивается на уровне 11.48. Инструмент торгуется в пределах 11.44 - 11.67, вчерашнее закрытие составило 11.60, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGSR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vert Global Sustainable Real Estate ETF?
Vert Global Sustainable Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 11.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.29% и USD. Отслеживайте движения VGSR на графике в реальном времени.
Как купить акции VGSR?
Вы можете купить акции Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) по текущей цене 11.48. Ордера обычно размещаются около 11.48 или 11.78, тогда как 66 и -1.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGSR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VGSR?
Инвестирование в Vert Global Sustainable Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 9.96 - 12.26 и текущей цены 11.48. Многие сравнивают -2.79% и 3.80% перед размещением ордеров на 11.48 или 11.78. Изучайте ежедневные изменения цены VGSR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vert Global Sustainable Real Estate ETF?
Самая высокая цена Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) за последний год составила 12.26. Акции заметно колебались в пределах 9.96 - 12.26, сравнение с 11.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vert Global Sustainable Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vert Global Sustainable Real Estate ETF?
Самая низкая цена Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) за год составила 9.96. Сравнение с текущими 11.48 и 9.96 - 12.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGSR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VGSR?
В прошлом Vert Global Sustainable Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.60 и 7.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.60
- Open
- 11.67
- Bid
- 11.48
- Ask
- 11.78
- Low
- 11.44
- High
- 11.67
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- -2.79%
- 6-месячное изменение
- 3.80%
- Годовое изменение
- 7.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%