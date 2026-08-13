VGSR股票今天的价格是多少？ Vert Global Sustainable Real Estate ETF股票今天的定价为11.40。它在11.40 - 11.47范围内交易，昨天的收盘价为11.48，交易量达到81。VGSR的实时价格图表显示了这些更新。

Vert Global Sustainable Real Estate ETF股票是否支付股息？ Vert Global Sustainable Real Estate ETF目前的价值为11.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.54%和USD。实时查看图表以跟踪VGSR走势。

如何购买VGSR股票？ 您可以以11.40的当前价格购买Vert Global Sustainable Real Estate ETF股票。订单通常设置在11.40或11.70附近，而81和-0.18%显示市场活动。立即关注VGSR的实时图表更新。

如何投资VGSR股票？ 投资Vert Global Sustainable Real Estate ETF需要考虑年度范围9.96 - 12.26和当前价格11.40。许多人在以11.40或11.70下订单之前，会比较-3.47%和。实时查看VGSR价格图表，了解每日变化。

Vert Global Sustainable Real Estate ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Vert Global Sustainable Real Estate ETF的最高价格是12.26。在9.96 - 12.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vert Global Sustainable Real Estate ETF的绩效。

Vert Global Sustainable Real Estate ETF股票的最低价格是多少？ Vert Global Sustainable Real Estate ETF（VGSR）的最低价格为9.96。将其与当前的11.40和9.96 - 12.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。