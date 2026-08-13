VGSR: Vert Global Sustainable Real Estate ETF
今日VGSR汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点11.40和高点11.47进行交易。
关注Vert Global Sustainable Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VGSR股票今天的价格是多少？
Vert Global Sustainable Real Estate ETF股票今天的定价为11.40。它在11.40 - 11.47范围内交易，昨天的收盘价为11.48，交易量达到81。VGSR的实时价格图表显示了这些更新。
Vert Global Sustainable Real Estate ETF股票是否支付股息？
Vert Global Sustainable Real Estate ETF目前的价值为11.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.54%和USD。实时查看图表以跟踪VGSR走势。
如何购买VGSR股票？
您可以以11.40的当前价格购买Vert Global Sustainable Real Estate ETF股票。订单通常设置在11.40或11.70附近，而81和-0.18%显示市场活动。立即关注VGSR的实时图表更新。
如何投资VGSR股票？
投资Vert Global Sustainable Real Estate ETF需要考虑年度范围9.96 - 12.26和当前价格11.40。许多人在以11.40或11.70下订单之前，会比较-3.47%和。实时查看VGSR价格图表，了解每日变化。
Vert Global Sustainable Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vert Global Sustainable Real Estate ETF的最高价格是12.26。在9.96 - 12.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vert Global Sustainable Real Estate ETF的绩效。
Vert Global Sustainable Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
Vert Global Sustainable Real Estate ETF（VGSR）的最低价格为9.96。将其与当前的11.40和9.96 - 12.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VGSR股票是什么时候拆分的？
Vert Global Sustainable Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.48和6.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.48
- 开盘价
- 11.42
- 卖价
- 11.40
- 买价
- 11.70
- 最低价
- 11.40
- 最高价
- 11.47
- 交易量
- 81
- 日变化
- -0.70%
- 月变化
- -3.47%
- 6个月变化
- 3.07%
- 年变化
- 6.54%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%