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VGHY: Vanguard High-Yield Active ETF
Курс VGHY за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.38, а максимальная — 74.41.
Следите за динамикой Vanguard High-Yield Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VGHY сегодня?
Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) сегодня оценивается на уровне 74.41. Инструмент торгуется в пределах 74.38 - 74.41, вчерашнее закрытие составило 74.37, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard High-Yield Active ETF?
Vanguard High-Yield Active ETF в настоящее время оценивается в 74.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.01% и USD. Отслеживайте движения VGHY на графике в реальном времени.
Как купить акции VGHY?
Вы можете купить акции Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) по текущей цене 74.41. Ордера обычно размещаются около 74.41 или 74.71, тогда как 4 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VGHY?
Инвестирование в Vanguard High-Yield Active ETF предполагает учет годового диапазона 73.50 - 77.51 и текущей цены 74.41. Многие сравнивают 0.55% и -0.96% перед размещением ордеров на 74.41 или 74.71. Изучайте ежедневные изменения цены VGHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard High-Yield Active ETF?
Самая высокая цена Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) за последний год составила 77.51. Акции заметно колебались в пределах 73.50 - 77.51, сравнение с 74.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard High-Yield Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard High-Yield Active ETF?
Самая низкая цена Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) за год составила 73.50. Сравнение с текущими 74.41 и 73.50 - 77.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VGHY?
В прошлом Vanguard High-Yield Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.37 и -1.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.37
- Open
- 74.38
- Bid
- 74.41
- Ask
- 74.71
- Low
- 74.38
- High
- 74.41
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.55%
- 6-месячное изменение
- -0.96%
- Годовое изменение
- -1.01%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%