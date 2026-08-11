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VGHY: Vanguard High-Yield Active ETF

74.41 USD 0.04 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VGHY за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.38, а максимальная — 74.41.

Следите за динамикой Vanguard High-Yield Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VGHY сегодня?

Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) сегодня оценивается на уровне 74.41. Инструмент торгуется в пределах 74.38 - 74.41, вчерашнее закрытие составило 74.37, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard High-Yield Active ETF?

Vanguard High-Yield Active ETF в настоящее время оценивается в 74.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.01% и USD. Отслеживайте движения VGHY на графике в реальном времени.

Как купить акции VGHY?

Вы можете купить акции Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) по текущей цене 74.41. Ордера обычно размещаются около 74.41 или 74.71, тогда как 4 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VGHY?

Инвестирование в Vanguard High-Yield Active ETF предполагает учет годового диапазона 73.50 - 77.51 и текущей цены 74.41. Многие сравнивают 0.55% и -0.96% перед размещением ордеров на 74.41 или 74.71. Изучайте ежедневные изменения цены VGHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard High-Yield Active ETF?

Самая высокая цена Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) за последний год составила 77.51. Акции заметно колебались в пределах 73.50 - 77.51, сравнение с 74.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard High-Yield Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard High-Yield Active ETF?

Самая низкая цена Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) за год составила 73.50. Сравнение с текущими 74.41 и 73.50 - 77.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VGHY?

В прошлом Vanguard High-Yield Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.37 и -1.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
74.38 74.41
Годовой диапазон
73.50 77.51
Предыдущее закрытие
74.37
Open
74.38
Bid
74.41
Ask
74.71
Low
74.38
High
74.41
Объем
4
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.55%
6-месячное изменение
-0.96%
Годовое изменение
-1.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%