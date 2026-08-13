VGHY: Vanguard High-Yield Active ETF
今日VGHY汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点74.38和高点74.48进行交易。
关注Vanguard High-Yield Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VGHY股票今天的价格是多少？
Vanguard High-Yield Active ETF股票今天的定价为74.42。它在74.38 - 74.48范围内交易，昨天的收盘价为74.37，交易量达到29。VGHY的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard High-Yield Active ETF股票是否支付股息？
Vanguard High-Yield Active ETF目前的价值为74.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.00%和USD。实时查看图表以跟踪VGHY走势。
如何购买VGHY股票？
您可以以74.42的当前价格购买Vanguard High-Yield Active ETF股票。订单通常设置在74.42或74.72附近，而29和0.05%显示市场活动。立即关注VGHY的实时图表更新。
如何投资VGHY股票？
投资Vanguard High-Yield Active ETF需要考虑年度范围73.50 - 77.51和当前价格74.42。许多人在以74.42或74.72下订单之前，会比较0.57%和。实时查看VGHY价格图表，了解每日变化。
Vanguard High-Yield Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard High-Yield Active ETF的最高价格是77.51。在73.50 - 77.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard High-Yield Active ETF的绩效。
Vanguard High-Yield Active ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard High-Yield Active ETF（VGHY）的最低价格为73.50。将其与当前的74.42和73.50 - 77.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VGHY股票是什么时候拆分的？
Vanguard High-Yield Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.37和-1.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 74.37
- 开盘价
- 74.38
- 卖价
- 74.42
- 买价
- 74.72
- 最低价
- 74.38
- 最高价
- 74.48
- 交易量
- 29
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.57%
- 6个月变化
- -0.95%
- 年变化
- -1.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%