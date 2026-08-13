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VGHY: Vanguard High-Yield Active ETF

74.42 USD 0.05 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VGHY汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点74.38和高点74.48进行交易。

关注Vanguard High-Yield Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • H1
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  • D1
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常见问题解答

VGHY股票今天的价格是多少？

Vanguard High-Yield Active ETF股票今天的定价为74.42。它在74.38 - 74.48范围内交易，昨天的收盘价为74.37，交易量达到29。VGHY的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard High-Yield Active ETF股票是否支付股息？

Vanguard High-Yield Active ETF目前的价值为74.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.00%和USD。实时查看图表以跟踪VGHY走势。

如何购买VGHY股票？

您可以以74.42的当前价格购买Vanguard High-Yield Active ETF股票。订单通常设置在74.42或74.72附近，而29和0.05%显示市场活动。立即关注VGHY的实时图表更新。

如何投资VGHY股票？

投资Vanguard High-Yield Active ETF需要考虑年度范围73.50 - 77.51和当前价格74.42。许多人在以74.42或74.72下订单之前，会比较0.57%和。实时查看VGHY价格图表，了解每日变化。

Vanguard High-Yield Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard High-Yield Active ETF的最高价格是77.51。在73.50 - 77.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard High-Yield Active ETF的绩效。

Vanguard High-Yield Active ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard High-Yield Active ETF（VGHY）的最低价格为73.50。将其与当前的74.42和73.50 - 77.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VGHY股票是什么时候拆分的？

Vanguard High-Yield Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.37和-1.00%中可见。

日范围
74.38 74.48
年范围
73.50 77.51
前一天收盘价
74.37
开盘价
74.38
卖价
74.42
买价
74.72
最低价
74.38
最高价
74.48
交易量
29
日变化
0.07%
月变化
0.57%
6个月变化
-0.95%
年变化
-1.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%