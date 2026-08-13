VGHY股票今天的价格是多少？ Vanguard High-Yield Active ETF股票今天的定价为74.42。它在74.38 - 74.48范围内交易，昨天的收盘价为74.37，交易量达到29。VGHY的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard High-Yield Active ETF股票是否支付股息？ Vanguard High-Yield Active ETF目前的价值为74.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.00%和USD。实时查看图表以跟踪VGHY走势。

如何购买VGHY股票？ 您可以以74.42的当前价格购买Vanguard High-Yield Active ETF股票。订单通常设置在74.42或74.72附近，而29和0.05%显示市场活动。立即关注VGHY的实时图表更新。

如何投资VGHY股票？ 投资Vanguard High-Yield Active ETF需要考虑年度范围73.50 - 77.51和当前价格74.42。许多人在以74.42或74.72下订单之前，会比较0.57%和。实时查看VGHY价格图表，了解每日变化。

Vanguard High-Yield Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Vanguard High-Yield Active ETF的最高价格是77.51。在73.50 - 77.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard High-Yield Active ETF的绩效。

Vanguard High-Yield Active ETF股票的最低价格是多少？ Vanguard High-Yield Active ETF（VGHY）的最低价格为73.50。将其与当前的74.42和73.50 - 77.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。