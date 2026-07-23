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VFQY: Vanguard U.S. Quality Factor ETF
Курс VFQY за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 177.39, а максимальная — 177.73.
Следите за динамикой Vanguard U.S. Quality Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VFQY сегодня?
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) сегодня оценивается на уровне 177.58. Инструмент торгуется в пределах 177.39 - 177.73, вчерашнее закрытие составило 177.13, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFQY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard U.S. Quality Factor ETF?
Vanguard U.S. Quality Factor ETF в настоящее время оценивается в 177.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.32% и USD. Отслеживайте движения VFQY на графике в реальном времени.
Как купить акции VFQY?
Вы можете купить акции Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) по текущей цене 177.58. Ордера обычно размещаются около 177.58 или 177.88, тогда как 11 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFQY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VFQY?
Инвестирование в Vanguard U.S. Quality Factor ETF предполагает учет годового диапазона 144.43 - 178.32 и текущей цены 177.58. Многие сравнивают 2.33% и 14.17% перед размещением ордеров на 177.58 или 177.88. Изучайте ежедневные изменения цены VFQY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard U.S. Quality Factor ETF?
Самая высокая цена Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) за последний год составила 178.32. Акции заметно колебались в пределах 144.43 - 178.32, сравнение с 177.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard U.S. Quality Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard U.S. Quality Factor ETF?
Самая низкая цена Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) за год составила 144.43. Сравнение с текущими 177.58 и 144.43 - 178.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFQY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VFQY?
В прошлом Vanguard U.S. Quality Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 177.13 и 19.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 177.13
- Open
- 177.45
- Bid
- 177.58
- Ask
- 177.88
- Low
- 177.39
- High
- 177.73
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 2.33%
- 6-месячное изменение
- 14.17%
- Годовое изменение
- 19.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%