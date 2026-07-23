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VFQY: Vanguard U.S. Quality Factor ETF

177.58 USD 0.45 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VFQY за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 177.39, а максимальная — 177.73.

Следите за динамикой Vanguard U.S. Quality Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VFQY сегодня?

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) сегодня оценивается на уровне 177.58. Инструмент торгуется в пределах 177.39 - 177.73, вчерашнее закрытие составило 177.13, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFQY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard U.S. Quality Factor ETF?

Vanguard U.S. Quality Factor ETF в настоящее время оценивается в 177.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.32% и USD. Отслеживайте движения VFQY на графике в реальном времени.

Как купить акции VFQY?

Вы можете купить акции Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) по текущей цене 177.58. Ордера обычно размещаются около 177.58 или 177.88, тогда как 11 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFQY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VFQY?

Инвестирование в Vanguard U.S. Quality Factor ETF предполагает учет годового диапазона 144.43 - 178.32 и текущей цены 177.58. Многие сравнивают 2.33% и 14.17% перед размещением ордеров на 177.58 или 177.88. Изучайте ежедневные изменения цены VFQY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard U.S. Quality Factor ETF?

Самая высокая цена Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) за последний год составила 178.32. Акции заметно колебались в пределах 144.43 - 178.32, сравнение с 177.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard U.S. Quality Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard U.S. Quality Factor ETF?

Самая низкая цена Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) за год составила 144.43. Сравнение с текущими 177.58 и 144.43 - 178.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFQY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VFQY?

В прошлом Vanguard U.S. Quality Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 177.13 и 19.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
177.39 177.73
Годовой диапазон
144.43 178.32
Предыдущее закрытие
177.13
Open
177.45
Bid
177.58
Ask
177.88
Low
177.39
High
177.73
Объем
11
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
2.33%
6-месячное изменение
14.17%
Годовое изменение
19.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%