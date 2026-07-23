报价部分
货币 / VFQY
回到股票

VFQY: Vanguard U.S. Quality Factor ETF

177.20 USD 0.38 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VFQY汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点177.10和高点178.06进行交易。

关注Vanguard U.S. Quality Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VFQY新闻

常见问题解答

VFQY股票今天的价格是多少？

Vanguard U.S. Quality Factor ETF股票今天的定价为177.20。它在177.10 - 178.06范围内交易，昨天的收盘价为177.58，交易量达到14。VFQY的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard U.S. Quality Factor ETF股票是否支付股息？

Vanguard U.S. Quality Factor ETF目前的价值为177.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.06%和USD。实时查看图表以跟踪VFQY走势。

如何购买VFQY股票？

您可以以177.20的当前价格购买Vanguard U.S. Quality Factor ETF股票。订单通常设置在177.20或177.50附近，而14和-0.43%显示市场活动。立即关注VFQY的实时图表更新。

如何投资VFQY股票？

投资Vanguard U.S. Quality Factor ETF需要考虑年度范围144.43 - 178.32和当前价格177.20。许多人在以177.20或177.50下订单之前，会比较2.11%和。实时查看VFQY价格图表，了解每日变化。

Vanguard U.S. Quality Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard U.S. Quality Factor ETF的最高价格是178.32。在144.43 - 178.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard U.S. Quality Factor ETF的绩效。

Vanguard U.S. Quality Factor ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard U.S. Quality Factor ETF（VFQY）的最低价格为144.43。将其与当前的177.20和144.43 - 178.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VFQY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VFQY股票是什么时候拆分的？

Vanguard U.S. Quality Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、177.58和19.06%中可见。

日范围
177.10 178.06
年范围
144.43 178.32
前一天收盘价
177.58
开盘价
177.97
卖价
177.20
买价
177.50
最低价
177.10
最高价
178.06
交易量
14
日变化
-0.21%
月变化
2.11%
6个月变化
13.93%
年变化
19.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%