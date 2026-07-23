VFQY: Vanguard U.S. Quality Factor ETF
今日VFQY汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点177.10和高点178.06进行交易。
关注Vanguard U.S. Quality Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
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常见问题解答
VFQY股票今天的价格是多少？
Vanguard U.S. Quality Factor ETF股票今天的定价为177.20。它在177.10 - 178.06范围内交易，昨天的收盘价为177.58，交易量达到14。VFQY的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard U.S. Quality Factor ETF股票是否支付股息？
Vanguard U.S. Quality Factor ETF目前的价值为177.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.06%和USD。实时查看图表以跟踪VFQY走势。
如何购买VFQY股票？
您可以以177.20的当前价格购买Vanguard U.S. Quality Factor ETF股票。订单通常设置在177.20或177.50附近，而14和-0.43%显示市场活动。立即关注VFQY的实时图表更新。
如何投资VFQY股票？
投资Vanguard U.S. Quality Factor ETF需要考虑年度范围144.43 - 178.32和当前价格177.20。许多人在以177.20或177.50下订单之前，会比较2.11%和。实时查看VFQY价格图表，了解每日变化。
Vanguard U.S. Quality Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard U.S. Quality Factor ETF的最高价格是178.32。在144.43 - 178.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard U.S. Quality Factor ETF的绩效。
Vanguard U.S. Quality Factor ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard U.S. Quality Factor ETF（VFQY）的最低价格为144.43。将其与当前的177.20和144.43 - 178.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VFQY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VFQY股票是什么时候拆分的？
Vanguard U.S. Quality Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、177.58和19.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 177.58
- 开盘价
- 177.97
- 卖价
- 177.20
- 买价
- 177.50
- 最低价
- 177.10
- 最高价
- 178.06
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 2.11%
- 6个月变化
- 13.93%
- 年变化
- 19.06%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%