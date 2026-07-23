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VFMV: Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

146.42 USD 0.17 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VFMV за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 146.40, а максимальная — 146.92.

Следите за динамикой Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VFMV сегодня?

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) сегодня оценивается на уровне 146.42. Инструмент торгуется в пределах 146.40 - 146.92, вчерашнее закрытие составило 146.59, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFMV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF?

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF в настоящее время оценивается в 146.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.73% и USD. Отслеживайте движения VFMV на графике в реальном времени.

Как купить акции VFMV?

Вы можете купить акции Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) по текущей цене 146.42. Ордера обычно размещаются около 146.42 или 146.72, тогда как 16 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFMV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VFMV?

Инвестирование в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 127.50 - 146.92 и текущей цены 146.42. Многие сравнивают 1.41% и 5.21% перед размещением ордеров на 146.42 или 146.72. Изучайте ежедневные изменения цены VFMV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF?

Самая высокая цена Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) за последний год составила 146.92. Акции заметно колебались в пределах 127.50 - 146.92, сравнение с 146.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF?

Самая низкая цена Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) за год составила 127.50. Сравнение с текущими 146.42 и 127.50 - 146.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFMV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VFMV?

В прошлом Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 146.59 и 12.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
146.40 146.92
Годовой диапазон
127.50 146.92
Предыдущее закрытие
146.59
Open
146.92
Bid
146.42
Ask
146.72
Low
146.40
High
146.92
Объем
16
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
1.41%
6-месячное изменение
5.21%
Годовое изменение
12.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%