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VFMV: Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
Курс VFMV за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 146.40, а максимальная — 146.92.
Следите за динамикой Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VFMV сегодня?
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) сегодня оценивается на уровне 146.42. Инструмент торгуется в пределах 146.40 - 146.92, вчерашнее закрытие составило 146.59, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFMV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF?
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF в настоящее время оценивается в 146.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.73% и USD. Отслеживайте движения VFMV на графике в реальном времени.
Как купить акции VFMV?
Вы можете купить акции Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) по текущей цене 146.42. Ордера обычно размещаются около 146.42 или 146.72, тогда как 16 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFMV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VFMV?
Инвестирование в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 127.50 - 146.92 и текущей цены 146.42. Многие сравнивают 1.41% и 5.21% перед размещением ордеров на 146.42 или 146.72. Изучайте ежедневные изменения цены VFMV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF?
Самая высокая цена Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) за последний год составила 146.92. Акции заметно колебались в пределах 127.50 - 146.92, сравнение с 146.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF?
Самая низкая цена Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) за год составила 127.50. Сравнение с текущими 146.42 и 127.50 - 146.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFMV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VFMV?
В прошлом Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 146.59 и 12.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 146.59
- Open
- 146.92
- Bid
- 146.42
- Ask
- 146.72
- Low
- 146.40
- High
- 146.92
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 1.41%
- 6-месячное изменение
- 5.21%
- Годовое изменение
- 12.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%