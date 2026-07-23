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VFMV: Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

146.04 USD 0.38 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VFMV汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点146.04和高点146.65进行交易。

关注Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VFMV新闻

常见问题解答

VFMV股票今天的价格是多少？

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF股票今天的定价为146.04。它在146.04 - 146.65范围内交易，昨天的收盘价为146.42，交易量达到22。VFMV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF股票是否支付股息？

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF目前的价值为146.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.43%和USD。实时查看图表以跟踪VFMV走势。

如何购买VFMV股票？

您可以以146.04的当前价格购买Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF股票。订单通常设置在146.04或146.34附近，而22和-0.42%显示市场活动。立即关注VFMV的实时图表更新。

如何投资VFMV股票？

投资Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF需要考虑年度范围127.50 - 146.92和当前价格146.04。许多人在以146.04或146.34下订单之前，会比较1.15%和。实时查看VFMV价格图表，了解每日变化。

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF的最高价格是146.92。在127.50 - 146.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF的绩效。

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF（VFMV）的最低价格为127.50。将其与当前的146.04和127.50 - 146.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VFMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VFMV股票是什么时候拆分的？

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、146.42和12.43%中可见。

日范围
146.04 146.65
年范围
127.50 146.92
前一天收盘价
146.42
开盘价
146.65
卖价
146.04
买价
146.34
最低价
146.04
最高价
146.65
交易量
22
日变化
-0.26%
月变化
1.15%
6个月变化
4.94%
年变化
12.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%