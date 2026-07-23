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VFMO: Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

232.08 USD 0.58 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VFMO за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 232.06, а максимальная — 234.53.

Следите за динамикой Vanguard U.S. Momentum Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VFMO сегодня?

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) сегодня оценивается на уровне 232.08. Инструмент торгуется в пределах 232.06 - 234.53, вчерашнее закрытие составило 232.66, а торговый объем достиг 143. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFMO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard U.S. Momentum Factor ETF?

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF в настоящее время оценивается в 232.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.68% и USD. Отслеживайте движения VFMO на графике в реальном времени.

Как купить акции VFMO?

Вы можете купить акции Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) по текущей цене 232.08. Ордера обычно размещаются около 232.08 или 232.38, тогда как 143 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFMO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VFMO?

Инвестирование в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF предполагает учет годового диапазона 174.61 - 250.20 и текущей цены 232.08. Многие сравнивают 4.47% и 12.11% перед размещением ордеров на 232.08 или 232.38. Изучайте ежедневные изменения цены VFMO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard U.S. Momentum Factor ETF?

Самая высокая цена Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) за последний год составила 250.20. Акции заметно колебались в пределах 174.61 - 250.20, сравнение с 232.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard U.S. Momentum Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard U.S. Momentum Factor ETF?

Самая низкая цена Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) за год составила 174.61. Сравнение с текущими 232.08 и 174.61 - 250.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFMO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VFMO?

В прошлом Vanguard U.S. Momentum Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 232.66 и 30.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
232.06 234.53
Годовой диапазон
174.61 250.20
Предыдущее закрытие
232.66
Open
233.22
Bid
232.08
Ask
232.38
Low
232.06
High
234.53
Объем
143
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
4.47%
6-месячное изменение
12.11%
Годовое изменение
30.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%