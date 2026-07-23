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VFMO: Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
Курс VFMO за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 232.06, а максимальная — 234.53.
Следите за динамикой Vanguard U.S. Momentum Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VFMO сегодня?
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) сегодня оценивается на уровне 232.08. Инструмент торгуется в пределах 232.06 - 234.53, вчерашнее закрытие составило 232.66, а торговый объем достиг 143. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard U.S. Momentum Factor ETF?
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF в настоящее время оценивается в 232.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.68% и USD. Отслеживайте движения VFMO на графике в реальном времени.
Как купить акции VFMO?
Вы можете купить акции Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) по текущей цене 232.08. Ордера обычно размещаются около 232.08 или 232.38, тогда как 143 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VFMO?
Инвестирование в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF предполагает учет годового диапазона 174.61 - 250.20 и текущей цены 232.08. Многие сравнивают 4.47% и 12.11% перед размещением ордеров на 232.08 или 232.38. Изучайте ежедневные изменения цены VFMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard U.S. Momentum Factor ETF?
Самая высокая цена Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) за последний год составила 250.20. Акции заметно колебались в пределах 174.61 - 250.20, сравнение с 232.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard U.S. Momentum Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard U.S. Momentum Factor ETF?
Самая низкая цена Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) за год составила 174.61. Сравнение с текущими 232.08 и 174.61 - 250.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VFMO?
В прошлом Vanguard U.S. Momentum Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 232.66 и 30.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 232.66
- Open
- 233.22
- Bid
- 232.08
- Ask
- 232.38
- Low
- 232.06
- High
- 234.53
- Объем
- 143
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 4.47%
- 6-месячное изменение
- 12.11%
- Годовое изменение
- 30.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%