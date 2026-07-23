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VFMF: Vanguard U.S. Multifactor ETF

185.41 USD 0.60 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VFMF за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 184.95, а максимальная — 186.02.

Следите за динамикой Vanguard U.S. Multifactor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VFMF сегодня?

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) сегодня оценивается на уровне 185.41. Инструмент торгуется в пределах 184.95 - 186.02, вчерашнее закрытие составило 184.81, а торговый объем достиг 158. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard U.S. Multifactor ETF?

Vanguard U.S. Multifactor ETF в настоящее время оценивается в 185.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.06% и USD. Отслеживайте движения VFMF на графике в реальном времени.

Как купить акции VFMF?

Вы можете купить акции Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) по текущей цене 185.41. Ордера обычно размещаются около 185.41 или 185.71, тогда как 158 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VFMF?

Инвестирование в Vanguard U.S. Multifactor ETF предполагает учет годового диапазона 140.00 - 186.93 и текущей цены 185.41. Многие сравнивают 1.48% и 15.28% перед размещением ордеров на 185.41 или 185.71. Изучайте ежедневные изменения цены VFMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard U.S. Multifactor ETF?

Самая высокая цена Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) за последний год составила 186.93. Акции заметно колебались в пределах 140.00 - 186.93, сравнение с 184.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard U.S. Multifactor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard U.S. Multifactor ETF?

Самая низкая цена Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) за год составила 140.00. Сравнение с текущими 185.41 и 140.00 - 186.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VFMF?

В прошлом Vanguard U.S. Multifactor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 184.81 и 31.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
184.95 186.02
Годовой диапазон
140.00 186.93
Предыдущее закрытие
184.81
Open
184.95
Bid
185.41
Ask
185.71
Low
184.95
High
186.02
Объем
158
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
1.48%
6-месячное изменение
15.28%
Годовое изменение
31.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%