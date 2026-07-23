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VFMF: Vanguard U.S. Multifactor ETF
Курс VFMF за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 184.95, а максимальная — 186.02.
Следите за динамикой Vanguard U.S. Multifactor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VFMF сегодня?
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) сегодня оценивается на уровне 185.41. Инструмент торгуется в пределах 184.95 - 186.02, вчерашнее закрытие составило 184.81, а торговый объем достиг 158. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard U.S. Multifactor ETF?
Vanguard U.S. Multifactor ETF в настоящее время оценивается в 185.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.06% и USD. Отслеживайте движения VFMF на графике в реальном времени.
Как купить акции VFMF?
Вы можете купить акции Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) по текущей цене 185.41. Ордера обычно размещаются около 185.41 или 185.71, тогда как 158 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VFMF?
Инвестирование в Vanguard U.S. Multifactor ETF предполагает учет годового диапазона 140.00 - 186.93 и текущей цены 185.41. Многие сравнивают 1.48% и 15.28% перед размещением ордеров на 185.41 или 185.71. Изучайте ежедневные изменения цены VFMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard U.S. Multifactor ETF?
Самая высокая цена Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) за последний год составила 186.93. Акции заметно колебались в пределах 140.00 - 186.93, сравнение с 184.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard U.S. Multifactor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard U.S. Multifactor ETF?
Самая низкая цена Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) за год составила 140.00. Сравнение с текущими 185.41 и 140.00 - 186.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VFMF?
В прошлом Vanguard U.S. Multifactor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 184.81 и 31.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 184.81
- Open
- 184.95
- Bid
- 185.41
- Ask
- 185.71
- Low
- 184.95
- High
- 186.02
- Объем
- 158
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 1.48%
- 6-месячное изменение
- 15.28%
- Годовое изменение
- 31.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%