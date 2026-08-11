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VEXC: Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
Курс VEXC за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.99, а максимальная — 95.56.
Следите за динамикой Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VEXC сегодня?
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) сегодня оценивается на уровне 95.35. Инструмент торгуется в пределах 94.99 - 95.56, вчерашнее закрытие составило 94.83, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEXC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF?
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF в настоящее время оценивается в 95.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.93% и USD. Отслеживайте движения VEXC на графике в реальном времени.
Как купить акции VEXC?
Вы можете купить акции Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) по текущей цене 95.35. Ордера обычно размещаются около 95.35 или 95.65, тогда как 4 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEXC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VEXC?
Инвестирование в Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF предполагает учет годового диапазона 74.98 - 98.56 и текущей цены 95.35. Многие сравнивают 3.59% и 9.82% перед размещением ордеров на 95.35 или 95.65. Изучайте ежедневные изменения цены VEXC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF?
Самая высокая цена Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) за последний год составила 98.56. Акции заметно колебались в пределах 74.98 - 98.56, сравнение с 94.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF?
Самая низкая цена Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) за год составила 74.98. Сравнение с текущими 95.35 и 74.98 - 98.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEXC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VEXC?
В прошлом Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.83 и 24.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 94.83
- Open
- 95.56
- Bid
- 95.35
- Ask
- 95.65
- Low
- 94.99
- High
- 95.56
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 3.59%
- 6-месячное изменение
- 9.82%
- Годовое изменение
- 24.93%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%