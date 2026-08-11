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VEXC: Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

95.35 USD 0.52 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VEXC за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.99, а максимальная — 95.56.

Следите за динамикой Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VEXC сегодня?

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) сегодня оценивается на уровне 95.35. Инструмент торгуется в пределах 94.99 - 95.56, вчерашнее закрытие составило 94.83, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEXC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF?

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF в настоящее время оценивается в 95.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.93% и USD. Отслеживайте движения VEXC на графике в реальном времени.

Как купить акции VEXC?

Вы можете купить акции Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) по текущей цене 95.35. Ордера обычно размещаются около 95.35 или 95.65, тогда как 4 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEXC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VEXC?

Инвестирование в Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF предполагает учет годового диапазона 74.98 - 98.56 и текущей цены 95.35. Многие сравнивают 3.59% и 9.82% перед размещением ордеров на 95.35 или 95.65. Изучайте ежедневные изменения цены VEXC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF?

Самая высокая цена Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) за последний год составила 98.56. Акции заметно колебались в пределах 74.98 - 98.56, сравнение с 94.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF?

Самая низкая цена Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) за год составила 74.98. Сравнение с текущими 95.35 и 74.98 - 98.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEXC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VEXC?

В прошлом Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.83 и 24.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
94.99 95.56
Годовой диапазон
74.98 98.56
Предыдущее закрытие
94.83
Open
95.56
Bid
95.35
Ask
95.65
Low
94.99
High
95.56
Объем
4
Дневное изменение
0.55%
Месячное изменение
3.59%
6-месячное изменение
9.82%
Годовое изменение
24.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%