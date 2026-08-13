报价部分
货币 / VEXC
回到股票

VEXC: Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

94.99 USD 0.16 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VEXC汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点94.79和高点95.56进行交易。

关注Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VEXC股票今天的价格是多少？

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF股票今天的定价为94.99。它在94.79 - 95.56范围内交易，昨天的收盘价为94.83，交易量达到53。VEXC的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF股票是否支付股息？

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF目前的价值为94.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.46%和USD。实时查看图表以跟踪VEXC走势。

如何购买VEXC股票？

您可以以94.99的当前价格购买Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF股票。订单通常设置在94.99或95.29附近，而53和-0.60%显示市场活动。立即关注VEXC的实时图表更新。

如何投资VEXC股票？

投资Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF需要考虑年度范围74.98 - 98.56和当前价格94.99。许多人在以94.99或95.29下订单之前，会比较3.19%和。实时查看VEXC价格图表，了解每日变化。

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF的最高价格是98.56。在74.98 - 98.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF的绩效。

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF（VEXC）的最低价格为74.98。将其与当前的94.99和74.98 - 98.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VEXC股票是什么时候拆分的？

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.83和24.46%中可见。

日范围
94.79 95.56
年范围
74.98 98.56
前一天收盘价
94.83
开盘价
95.56
卖价
94.99
买价
95.29
最低价
94.79
最高价
95.56
交易量
53
日变化
0.17%
月变化
3.19%
6个月变化
9.41%
年变化
24.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%