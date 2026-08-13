VEXC: Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
今日VEXC汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点94.79和高点95.56进行交易。
关注Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VEXC股票今天的价格是多少？
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF股票今天的定价为94.99。它在94.79 - 95.56范围内交易，昨天的收盘价为94.83，交易量达到53。VEXC的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF股票是否支付股息？
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF目前的价值为94.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.46%和USD。实时查看图表以跟踪VEXC走势。
如何购买VEXC股票？
您可以以94.99的当前价格购买Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF股票。订单通常设置在94.99或95.29附近，而53和-0.60%显示市场活动。立即关注VEXC的实时图表更新。
如何投资VEXC股票？
投资Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF需要考虑年度范围74.98 - 98.56和当前价格94.99。许多人在以94.99或95.29下订单之前，会比较3.19%和。实时查看VEXC价格图表，了解每日变化。
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF的最高价格是98.56。在74.98 - 98.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF的绩效。
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF（VEXC）的最低价格为74.98。将其与当前的94.99和74.98 - 98.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VEXC股票是什么时候拆分的？
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.83和24.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 94.83
- 开盘价
- 95.56
- 卖价
- 94.99
- 买价
- 95.29
- 最低价
- 94.79
- 最高价
- 95.56
- 交易量
- 53
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 3.19%
- 6个月变化
- 9.41%
- 年变化
- 24.46%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%