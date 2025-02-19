Валюты / VERU
VERU: Veru Inc
3.68 USD 0.14 (3.95%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VERU за сегодня изменился на 3.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.55, а максимальная — 3.68.
Следите за динамикой Veru Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.55 3.68
Годовой диапазон
0.45 3.97
- Предыдущее закрытие
- 3.54
- Open
- 3.55
- Bid
- 3.68
- Ask
- 3.98
- Low
- 3.55
- High
- 3.68
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- 3.95%
- Месячное изменение
- 12.54%
- 6-месячное изменение
- 545.61%
- Годовое изменение
- 377.92%
