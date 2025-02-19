Währungen / VERU
VERU: Veru Inc
3.57 USD 0.15 (4.39%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VERU hat sich für heute um 4.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.42 bis zu einem Hoch von 3.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Veru Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VERU News
- Veru Announces Novel Modified-Release Oral Formulation for Enobosarm
- Veru stock price target raised to $25 from $4 at Oppenheimer on GLP-1 muscle loss drug
- Veru stock price target lowered to $20 at Raymond James on obesity drug
- Veru Inc. (VERU) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Veru selects Laxxon’s SPID technology for modified-release enobosarm
- Veru selects modified release formulation for enobosarm weight drug
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Veru to implement 1-for-10 reverse stock split to regain nasdaq compliance
- InvestingPro’s Fair Value model captures 67% upside in Veru shares
- Veru reports positive results for enobosarm in weight management study
- Factbox-Fat, not muscle: Drugmakers in race for next weight-loss breakthrough
- Veru to Participate in the Virtual BTIG Obesity Health Forum
- Veru's Enobosarm Shows Muscle In Wegovy Combo Trial - Veru (NASDAQ:VERU)
- Veru selects enobosarm 3mg dose for Phase 3 trials after positive study
- Veru Stock: Saving Muscle Mass Amidst The GLP-1 Drug Boom (NASDAQ:VERU)
Tagesspanne
3.42 3.60
Jahresspanne
0.45 3.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.42
- Eröffnung
- 3.50
- Bid
- 3.57
- Ask
- 3.87
- Tief
- 3.42
- Hoch
- 3.60
- Volumen
- 195
- Tagesänderung
- 4.39%
- Monatsänderung
- 9.17%
- 6-Monatsänderung
- 526.32%
- Jahresänderung
- 363.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K