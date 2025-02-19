KurseKategorien
VERU: Veru Inc

3.57 USD 0.15 (4.39%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VERU hat sich für heute um 4.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.42 bis zu einem Hoch von 3.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Veru Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.42 3.60
Jahresspanne
0.45 3.97
Vorheriger Schlusskurs
3.42
Eröffnung
3.50
Bid
3.57
Ask
3.87
Tief
3.42
Hoch
3.60
Volumen
195
Tagesänderung
4.39%
Monatsänderung
9.17%
6-Monatsänderung
526.32%
Jahresänderung
363.64%
