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VEM: Virtus Emerging Markets Dividend ETF

26.73 USD 0.07 (0.26%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VEM за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.73, а максимальная — 26.73.

Следите за динамикой Virtus Emerging Markets Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VEM сегодня?

Virtus Emerging Markets Dividend ETF (VEM) сегодня оценивается на уровне 26.73. Инструмент торгуется в пределах 26.73 - 26.73, вчерашнее закрытие составило 26.66, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Emerging Markets Dividend ETF?

Virtus Emerging Markets Dividend ETF в настоящее время оценивается в 26.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.49% и USD. Отслеживайте движения VEM на графике в реальном времени.

Как купить акции VEM?

Вы можете купить акции Virtus Emerging Markets Dividend ETF (VEM) по текущей цене 26.73. Ордера обычно размещаются около 26.73 или 27.03, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VEM?

Инвестирование в Virtus Emerging Markets Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 23.25 - 28.91 и текущей цены 26.73. Многие сравнивают 0.26% и 6.49% перед размещением ордеров на 26.73 или 27.03. Изучайте ежедневные изменения цены VEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Emerging Markets Dividend ETF?

Самая высокая цена Virtus Emerging Markets Dividend ETF (VEM) за последний год составила 28.91. Акции заметно колебались в пределах 23.25 - 28.91, сравнение с 26.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Emerging Markets Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Emerging Markets Dividend ETF?

Самая низкая цена Virtus Emerging Markets Dividend ETF (VEM) за год составила 23.25. Сравнение с текущими 26.73 и 23.25 - 28.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VEM?

В прошлом Virtus Emerging Markets Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.66 и 6.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.73 26.73
Годовой диапазон
23.25 28.91
Предыдущее закрытие
26.66
Open
26.73
Bid
26.73
Ask
27.03
Low
26.73
High
26.73
Объем
1
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
0.26%
6-месячное изменение
6.49%
Годовое изменение
6.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%