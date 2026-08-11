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VEM: Virtus Emerging Markets Dividend ETF
Курс VEM за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.73, а максимальная — 26.73.
Следите за динамикой Virtus Emerging Markets Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VEM сегодня?
Virtus Emerging Markets Dividend ETF (VEM) сегодня оценивается на уровне 26.73. Инструмент торгуется в пределах 26.73 - 26.73, вчерашнее закрытие составило 26.66, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Emerging Markets Dividend ETF?
Virtus Emerging Markets Dividend ETF в настоящее время оценивается в 26.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.49% и USD. Отслеживайте движения VEM на графике в реальном времени.
Как купить акции VEM?
Вы можете купить акции Virtus Emerging Markets Dividend ETF (VEM) по текущей цене 26.73. Ордера обычно размещаются около 26.73 или 27.03, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VEM?
Инвестирование в Virtus Emerging Markets Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 23.25 - 28.91 и текущей цены 26.73. Многие сравнивают 0.26% и 6.49% перед размещением ордеров на 26.73 или 27.03. Изучайте ежедневные изменения цены VEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus Emerging Markets Dividend ETF?
Самая высокая цена Virtus Emerging Markets Dividend ETF (VEM) за последний год составила 28.91. Акции заметно колебались в пределах 23.25 - 28.91, сравнение с 26.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Emerging Markets Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus Emerging Markets Dividend ETF?
Самая низкая цена Virtus Emerging Markets Dividend ETF (VEM) за год составила 23.25. Сравнение с текущими 26.73 и 23.25 - 28.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VEM?
В прошлом Virtus Emerging Markets Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.66 и 6.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.66
- Open
- 26.73
- Bid
- 26.73
- Ask
- 27.03
- Low
- 26.73
- High
- 26.73
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 0.26%
- 6-месячное изменение
- 6.49%
- Годовое изменение
- 6.49%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%