VEM: Virtus Emerging Markets Dividend ETF
今日VEM汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点26.73和高点26.73进行交易。
关注Virtus Emerging Markets Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VEM股票今天的价格是多少？
Virtus Emerging Markets Dividend ETF股票今天的定价为26.73。它在26.73 - 26.73范围内交易，昨天的收盘价为26.66，交易量达到1。VEM的实时价格图表显示了这些更新。
Virtus Emerging Markets Dividend ETF股票是否支付股息？
Virtus Emerging Markets Dividend ETF目前的价值为26.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.49%和USD。实时查看图表以跟踪VEM走势。
如何购买VEM股票？
您可以以26.73的当前价格购买Virtus Emerging Markets Dividend ETF股票。订单通常设置在26.73或27.03附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注VEM的实时图表更新。
如何投资VEM股票？
投资Virtus Emerging Markets Dividend ETF需要考虑年度范围23.25 - 28.91和当前价格26.73。许多人在以26.73或27.03下订单之前，会比较0.26%和。实时查看VEM价格图表，了解每日变化。
Virtus Emerging Markets Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Virtus Emerging Markets Dividend ETF的最高价格是28.91。在23.25 - 28.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Emerging Markets Dividend ETF的绩效。
Virtus Emerging Markets Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Virtus Emerging Markets Dividend ETF（VEM）的最低价格为23.25。将其与当前的26.73和23.25 - 28.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VEM股票是什么时候拆分的？
Virtus Emerging Markets Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.66和6.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.66
- 开盘价
- 26.73
- 卖价
- 26.73
- 买价
- 27.03
- 最低价
- 26.73
- 最高价
- 26.73
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 0.26%
- 6个月变化
- 6.49%
- 年变化
- 6.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%