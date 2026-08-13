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VEM: Virtus Emerging Markets Dividend ETF

26.73 USD 0.07 (0.26%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VEM汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点26.73和高点26.73进行交易。

关注Virtus Emerging Markets Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VEM股票今天的价格是多少？

Virtus Emerging Markets Dividend ETF股票今天的定价为26.73。它在26.73 - 26.73范围内交易，昨天的收盘价为26.66，交易量达到1。VEM的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus Emerging Markets Dividend ETF股票是否支付股息？

Virtus Emerging Markets Dividend ETF目前的价值为26.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.49%和USD。实时查看图表以跟踪VEM走势。

如何购买VEM股票？

您可以以26.73的当前价格购买Virtus Emerging Markets Dividend ETF股票。订单通常设置在26.73或27.03附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注VEM的实时图表更新。

如何投资VEM股票？

投资Virtus Emerging Markets Dividend ETF需要考虑年度范围23.25 - 28.91和当前价格26.73。许多人在以26.73或27.03下订单之前，会比较0.26%和。实时查看VEM价格图表，了解每日变化。

Virtus Emerging Markets Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus Emerging Markets Dividend ETF的最高价格是28.91。在23.25 - 28.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Emerging Markets Dividend ETF的绩效。

Virtus Emerging Markets Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Virtus Emerging Markets Dividend ETF（VEM）的最低价格为23.25。将其与当前的26.73和23.25 - 28.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VEM股票是什么时候拆分的？

Virtus Emerging Markets Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.66和6.49%中可见。

日范围
26.73 26.73
年范围
23.25 28.91
前一天收盘价
26.66
开盘价
26.73
卖价
26.73
买价
27.03
最低价
26.73
最高价
26.73
交易量
1
日变化
0.26%
月变化
0.26%
6个月变化
6.49%
年变化
6.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%