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VEGI: iShares MSCI Agriculture Producers ETF
Курс VEGI за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.49, а максимальная — 44.67.
Следите за динамикой iShares MSCI Agriculture Producers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VEGI сегодня?
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) сегодня оценивается на уровне 44.61. Инструмент торгуется в пределах 44.49 - 44.67, вчерашнее закрытие составило 44.48, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEGI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Agriculture Producers ETF?
iShares MSCI Agriculture Producers ETF в настоящее время оценивается в 44.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.75% и USD. Отслеживайте движения VEGI на графике в реальном времени.
Как купить акции VEGI?
Вы можете купить акции iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) по текущей цене 44.61. Ордера обычно размещаются около 44.61 или 44.91, тогда как 40 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEGI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VEGI?
Инвестирование в iShares MSCI Agriculture Producers ETF предполагает учет годового диапазона 38.02 - 47.27 и текущей цены 44.61. Многие сравнивают 0.22% и -3.80% перед размещением ордеров на 44.61 или 44.91. Изучайте ежедневные изменения цены VEGI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Agriculture Producers ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) за последний год составила 47.27. Акции заметно колебались в пределах 38.02 - 47.27, сравнение с 44.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Agriculture Producers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Agriculture Producers ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) за год составила 38.02. Сравнение с текущими 44.61 и 38.02 - 47.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEGI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VEGI?
В прошлом iShares MSCI Agriculture Producers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.48 и 10.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.48
- Open
- 44.60
- Bid
- 44.61
- Ask
- 44.91
- Low
- 44.49
- High
- 44.67
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- -3.80%
- Годовое изменение
- 10.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%