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VEGI: iShares MSCI Agriculture Producers ETF

44.61 USD 0.13 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VEGI за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.49, а максимальная — 44.67.

Следите за динамикой iShares MSCI Agriculture Producers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VEGI сегодня?

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) сегодня оценивается на уровне 44.61. Инструмент торгуется в пределах 44.49 - 44.67, вчерашнее закрытие составило 44.48, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEGI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Agriculture Producers ETF?

iShares MSCI Agriculture Producers ETF в настоящее время оценивается в 44.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.75% и USD. Отслеживайте движения VEGI на графике в реальном времени.

Как купить акции VEGI?

Вы можете купить акции iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) по текущей цене 44.61. Ордера обычно размещаются около 44.61 или 44.91, тогда как 40 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEGI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VEGI?

Инвестирование в iShares MSCI Agriculture Producers ETF предполагает учет годового диапазона 38.02 - 47.27 и текущей цены 44.61. Многие сравнивают 0.22% и -3.80% перед размещением ордеров на 44.61 или 44.91. Изучайте ежедневные изменения цены VEGI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Agriculture Producers ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) за последний год составила 47.27. Акции заметно колебались в пределах 38.02 - 47.27, сравнение с 44.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Agriculture Producers ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Agriculture Producers ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) за год составила 38.02. Сравнение с текущими 44.61 и 38.02 - 47.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEGI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VEGI?

В прошлом iShares MSCI Agriculture Producers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.48 и 10.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.49 44.67
Годовой диапазон
38.02 47.27
Предыдущее закрытие
44.48
Open
44.60
Bid
44.61
Ask
44.91
Low
44.49
High
44.67
Объем
40
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
0.22%
6-месячное изменение
-3.80%
Годовое изменение
10.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%