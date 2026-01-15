VEGI: iShares全球农产品股指数ETF
今日VEGI汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点44.66和高点45.05进行交易。
关注iShares全球农产品股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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常见问题解答
VEGI股票今天的价格是多少？
iShares全球农产品股指数ETF股票今天的定价为44.84。它在44.66 - 45.05范围内交易，昨天的收盘价为44.61，交易量达到39。VEGI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares全球农产品股指数ETF股票是否支付股息？
iShares全球农产品股指数ETF目前的价值为44.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.32%和USD。实时查看图表以跟踪VEGI走势。
如何购买VEGI股票？
您可以以44.84的当前价格购买iShares全球农产品股指数ETF股票。订单通常设置在44.84或45.14附近，而39和0.40%显示市场活动。立即关注VEGI的实时图表更新。
如何投资VEGI股票？
投资iShares全球农产品股指数ETF需要考虑年度范围38.02 - 47.27和当前价格44.84。许多人在以44.84或45.14下订单之前，会比较0.74%和。实时查看VEGI价格图表，了解每日变化。
iShares全球农产品股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares全球农产品股指数ETF的最高价格是47.27。在38.02 - 47.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球农产品股指数ETF的绩效。
iShares全球农产品股指数ETF股票的最低价格是多少？
iShares全球农产品股指数ETF（VEGI）的最低价格为38.02。将其与当前的44.84和38.02 - 47.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VEGI股票是什么时候拆分的？
iShares全球农产品股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.61和11.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.61
- 开盘价
- 44.66
- 卖价
- 44.84
- 买价
- 45.14
- 最低价
- 44.66
- 最高价
- 45.05
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 0.74%
- 6个月变化
- -3.30%
- 年变化
- 11.32%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%