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VEGI: iShares全球农产品股指数ETF

44.84 USD 0.23 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VEGI汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点44.66和高点45.05进行交易。

关注iShares全球农产品股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
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VEGI新闻

常见问题解答

VEGI股票今天的价格是多少？

iShares全球农产品股指数ETF股票今天的定价为44.84。它在44.66 - 45.05范围内交易，昨天的收盘价为44.61，交易量达到39。VEGI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares全球农产品股指数ETF股票是否支付股息？

iShares全球农产品股指数ETF目前的价值为44.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.32%和USD。实时查看图表以跟踪VEGI走势。

如何购买VEGI股票？

您可以以44.84的当前价格购买iShares全球农产品股指数ETF股票。订单通常设置在44.84或45.14附近，而39和0.40%显示市场活动。立即关注VEGI的实时图表更新。

如何投资VEGI股票？

投资iShares全球农产品股指数ETF需要考虑年度范围38.02 - 47.27和当前价格44.84。许多人在以44.84或45.14下订单之前，会比较0.74%和。实时查看VEGI价格图表，了解每日变化。

iShares全球农产品股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares全球农产品股指数ETF的最高价格是47.27。在38.02 - 47.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球农产品股指数ETF的绩效。

iShares全球农产品股指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares全球农产品股指数ETF（VEGI）的最低价格为38.02。将其与当前的44.84和38.02 - 47.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VEGI股票是什么时候拆分的？

iShares全球农产品股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.61和11.32%中可见。

日范围
44.66 45.05
年范围
38.02 47.27
前一天收盘价
44.61
开盘价
44.66
卖价
44.84
买价
45.14
最低价
44.66
最高价
45.05
交易量
39
日变化
0.52%
月变化
0.74%
6个月变化
-3.30%
年变化
11.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%