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VDIG: Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
Курс VDIG за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.97, а максимальная — 65.03.
Следите за динамикой Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VDIG сегодня?
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) сегодня оценивается на уровне 65.03. Инструмент торгуется в пределах 64.97 - 65.03, вчерашнее закрытие составило 64.79, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VDIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF?
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF в настоящее время оценивается в 65.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.57% и USD. Отслеживайте движения VDIG на графике в реальном времени.
Как купить акции VDIG?
Вы можете купить акции Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) по текущей цене 65.03. Ордера обычно размещаются около 65.03 или 65.33, тогда как 6 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VDIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VDIG?
Инвестирование в Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF предполагает учет годового диапазона 55.66 - 65.13 и текущей цены 65.03. Многие сравнивают 2.20% и 7.28% перед размещением ордеров на 65.03 или 65.33. Изучайте ежедневные изменения цены VDIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF?
Самая высокая цена Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) за последний год составила 65.13. Акции заметно колебались в пределах 55.66 - 65.13, сравнение с 64.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF?
Самая низкая цена Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) за год составила 55.66. Сравнение с текущими 65.03 и 55.66 - 65.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VDIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VDIG?
В прошлом Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.79 и 9.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.79
- Open
- 64.97
- Bid
- 65.03
- Ask
- 65.33
- Low
- 64.97
- High
- 65.03
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 2.20%
- 6-месячное изменение
- 7.28%
- Годовое изменение
- 9.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%