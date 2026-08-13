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VDIG: Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF

64.89 USD 0.14 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VDIG汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点64.89和高点65.31进行交易。

关注Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VDIG股票今天的价格是多少？

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票今天的定价为64.89。它在64.89 - 65.31范围内交易，昨天的收盘价为65.03，交易量达到7。VDIG的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票是否支付股息？

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF目前的价值为64.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.33%和USD。实时查看图表以跟踪VDIG走势。

如何购买VDIG股票？

您可以以64.89的当前价格购买Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票。订单通常设置在64.89或65.19附近，而7和-0.64%显示市场活动。立即关注VDIG的实时图表更新。

如何投资VDIG股票？

投资Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF需要考虑年度范围55.66 - 65.31和当前价格64.89。许多人在以64.89或65.19下订单之前，会比较1.98%和。实时查看VDIG价格图表，了解每日变化。

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF的最高价格是65.31。在55.66 - 65.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF的绩效。

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF（VDIG）的最低价格为55.66。将其与当前的64.89和55.66 - 65.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VDIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VDIG股票是什么时候拆分的？

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.03和9.33%中可见。

日范围
64.89 65.31
年范围
55.66 65.31
前一天收盘价
65.03
开盘价
65.31
卖价
64.89
买价
65.19
最低价
64.89
最高价
65.31
交易量
7
日变化
-0.22%
月变化
1.98%
6个月变化
7.05%
年变化
9.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%