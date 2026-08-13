VDIG股票今天的价格是多少？ Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票今天的定价为64.89。它在64.89 - 65.31范围内交易，昨天的收盘价为65.03，交易量达到7。VDIG的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票是否支付股息？ Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF目前的价值为64.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.33%和USD。实时查看图表以跟踪VDIG走势。

如何购买VDIG股票？ 您可以以64.89的当前价格购买Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票。订单通常设置在64.89或65.19附近，而7和-0.64%显示市场活动。立即关注VDIG的实时图表更新。

如何投资VDIG股票？ 投资Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF需要考虑年度范围55.66 - 65.31和当前价格64.89。许多人在以64.89或65.19下订单之前，会比较1.98%和。实时查看VDIG价格图表，了解每日变化。

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF的最高价格是65.31。在55.66 - 65.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF的绩效。

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票的最低价格是多少？ Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF（VDIG）的最低价格为55.66。将其与当前的64.89和55.66 - 65.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VDIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。