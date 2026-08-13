VDIG: Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
今日VDIG汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点64.89和高点65.31进行交易。
关注Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VDIG股票今天的价格是多少？
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票今天的定价为64.89。它在64.89 - 65.31范围内交易，昨天的收盘价为65.03，交易量达到7。VDIG的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票是否支付股息？
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF目前的价值为64.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.33%和USD。实时查看图表以跟踪VDIG走势。
如何购买VDIG股票？
您可以以64.89的当前价格购买Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票。订单通常设置在64.89或65.19附近，而7和-0.64%显示市场活动。立即关注VDIG的实时图表更新。
如何投资VDIG股票？
投资Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF需要考虑年度范围55.66 - 65.31和当前价格64.89。许多人在以64.89或65.19下订单之前，会比较1.98%和。实时查看VDIG价格图表，了解每日变化。
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF的最高价格是65.31。在55.66 - 65.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF的绩效。
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF（VDIG）的最低价格为55.66。将其与当前的64.89和55.66 - 65.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VDIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VDIG股票是什么时候拆分的？
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.03和9.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 65.03
- 开盘价
- 65.31
- 卖价
- 64.89
- 买价
- 65.19
- 最低价
- 64.89
- 最高价
- 65.31
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- 1.98%
- 6个月变化
- 7.05%
- 年变化
- 9.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%