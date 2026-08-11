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VDI: Virtus International Dividend ETF
Курс VDI за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.06, а максимальная — 36.06.
Следите за динамикой Virtus International Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VDI сегодня?
Virtus International Dividend ETF (VDI) сегодня оценивается на уровне 36.06. Инструмент торгуется в пределах 36.06 - 36.06, вчерашнее закрытие составило 36.36, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus International Dividend ETF?
Virtus International Dividend ETF в настоящее время оценивается в 36.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.31% и USD. Отслеживайте движения VDI на графике в реальном времени.
Как купить акции VDI?
Вы можете купить акции Virtus International Dividend ETF (VDI) по текущей цене 36.06. Ордера обычно размещаются около 36.06 или 36.36, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VDI?
Инвестирование в Virtus International Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 30.46 - 36.36 и текущей цены 36.06. Многие сравнивают 1.58% и 7.32% перед размещением ордеров на 36.06 или 36.36. Изучайте ежедневные изменения цены VDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus International Dividend ETF?
Самая высокая цена Virtus International Dividend ETF (VDI) за последний год составила 36.36. Акции заметно колебались в пределах 30.46 - 36.36, сравнение с 36.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus International Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus International Dividend ETF?
Самая низкая цена Virtus International Dividend ETF (VDI) за год составила 30.46. Сравнение с текущими 36.06 и 30.46 - 36.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VDI?
В прошлом Virtus International Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.36 и 18.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.36
- Open
- 36.06
- Bid
- 36.06
- Ask
- 36.36
- Low
- 36.06
- High
- 36.06
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 1.58%
- 6-месячное изменение
- 7.32%
- Годовое изменение
- 18.31%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%