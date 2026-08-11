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VDI: Virtus International Dividend ETF

36.06 USD 0.30 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VDI за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.06, а максимальная — 36.06.

Следите за динамикой Virtus International Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VDI сегодня?

Virtus International Dividend ETF (VDI) сегодня оценивается на уровне 36.06. Инструмент торгуется в пределах 36.06 - 36.06, вчерашнее закрытие составило 36.36, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VDI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus International Dividend ETF?

Virtus International Dividend ETF в настоящее время оценивается в 36.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.31% и USD. Отслеживайте движения VDI на графике в реальном времени.

Как купить акции VDI?

Вы можете купить акции Virtus International Dividend ETF (VDI) по текущей цене 36.06. Ордера обычно размещаются около 36.06 или 36.36, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VDI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VDI?

Инвестирование в Virtus International Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 30.46 - 36.36 и текущей цены 36.06. Многие сравнивают 1.58% и 7.32% перед размещением ордеров на 36.06 или 36.36. Изучайте ежедневные изменения цены VDI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus International Dividend ETF?

Самая высокая цена Virtus International Dividend ETF (VDI) за последний год составила 36.36. Акции заметно колебались в пределах 30.46 - 36.36, сравнение с 36.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus International Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus International Dividend ETF?

Самая низкая цена Virtus International Dividend ETF (VDI) за год составила 30.46. Сравнение с текущими 36.06 и 30.46 - 36.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VDI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VDI?

В прошлом Virtus International Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.36 и 18.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.06 36.06
Годовой диапазон
30.46 36.36
Предыдущее закрытие
36.36
Open
36.06
Bid
36.06
Ask
36.36
Low
36.06
High
36.06
Объем
1
Дневное изменение
-0.83%
Месячное изменение
1.58%
6-месячное изменение
7.32%
Годовое изменение
18.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%