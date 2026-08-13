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VDI: Virtus International Dividend ETF

36.85 USD 0.79 (2.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VDI汇率已更改2.19%。当日，交易品种以低点36.85和高点36.85进行交易。

关注Virtus International Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VDI股票今天的价格是多少？

Virtus International Dividend ETF股票今天的定价为36.85。它在36.85 - 36.85范围内交易，昨天的收盘价为36.06，交易量达到1。VDI的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus International Dividend ETF股票是否支付股息？

Virtus International Dividend ETF目前的价值为36.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.90%和USD。实时查看图表以跟踪VDI走势。

如何购买VDI股票？

您可以以36.85的当前价格购买Virtus International Dividend ETF股票。订单通常设置在36.85或37.15附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注VDI的实时图表更新。

如何投资VDI股票？

投资Virtus International Dividend ETF需要考虑年度范围30.46 - 36.85和当前价格36.85。许多人在以36.85或37.15下订单之前，会比较0.00%和。实时查看VDI价格图表，了解每日变化。

Virtus International Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus International Dividend ETF的最高价格是36.85。在30.46 - 36.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus International Dividend ETF的绩效。

Virtus International Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Virtus International Dividend ETF（VDI）的最低价格为30.46。将其与当前的36.85和30.46 - 36.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VDI股票是什么时候拆分的？

Virtus International Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.06和20.90%中可见。

日范围
36.85 36.85
年范围
30.46 36.85
前一天收盘价
36.06
开盘价
36.85
卖价
36.85
买价
37.15
最低价
36.85
最高价
36.85
交易量
1
日变化
2.19%
月变化
0.00%
6个月变化
10.79%
年变化
20.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%