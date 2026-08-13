VDI: Virtus International Dividend ETF
今日VDI汇率已更改2.19%。当日，交易品种以低点36.85和高点36.85进行交易。
关注Virtus International Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VDI股票今天的价格是多少？
Virtus International Dividend ETF股票今天的定价为36.85。它在36.85 - 36.85范围内交易，昨天的收盘价为36.06，交易量达到1。VDI的实时价格图表显示了这些更新。
Virtus International Dividend ETF股票是否支付股息？
Virtus International Dividend ETF目前的价值为36.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.90%和USD。实时查看图表以跟踪VDI走势。
如何购买VDI股票？
您可以以36.85的当前价格购买Virtus International Dividend ETF股票。订单通常设置在36.85或37.15附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注VDI的实时图表更新。
如何投资VDI股票？
投资Virtus International Dividend ETF需要考虑年度范围30.46 - 36.85和当前价格36.85。许多人在以36.85或37.15下订单之前，会比较0.00%和。实时查看VDI价格图表，了解每日变化。
Virtus International Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Virtus International Dividend ETF的最高价格是36.85。在30.46 - 36.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus International Dividend ETF的绩效。
Virtus International Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Virtus International Dividend ETF（VDI）的最低价格为30.46。将其与当前的36.85和30.46 - 36.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VDI股票是什么时候拆分的？
Virtus International Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.06和20.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.06
- 开盘价
- 36.85
- 卖价
- 36.85
- 买价
- 37.15
- 最低价
- 36.85
- 最高价
- 36.85
- 交易量
- 1
- 日变化
- 2.19%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 10.79%
- 年变化
- 20.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%