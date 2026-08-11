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VCRB: Vanguard Core Bond ETF

75.84 USD 0.24 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VCRB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.84, а максимальная — 76.02.

Следите за динамикой Vanguard Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VCRB сегодня?

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) сегодня оценивается на уровне 75.84. Инструмент торгуется в пределах 75.84 - 76.02, вчерашнее закрытие составило 76.08, а торговый объем достиг 893. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCRB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Core Bond ETF?

Vanguard Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 75.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.84% и USD. Отслеживайте движения VCRB на графике в реальном времени.

Как купить акции VCRB?

Вы можете купить акции Vanguard Core Bond ETF (VCRB) по текущей цене 75.84. Ордера обычно размещаются около 75.84 или 76.14, тогда как 893 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCRB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VCRB?

Инвестирование в Vanguard Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 75.70 - 79.17 и текущей цены 75.84. Многие сравнивают 0.16% и -3.56% перед размещением ордеров на 75.84 или 76.14. Изучайте ежедневные изменения цены VCRB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Core Bond ETF?

Самая высокая цена Vanguard Core Bond ETF (VCRB) за последний год составила 79.17. Акции заметно колебались в пределах 75.70 - 79.17, сравнение с 76.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Core Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Core Bond ETF?

Самая низкая цена Vanguard Core Bond ETF (VCRB) за год составила 75.70. Сравнение с текущими 75.84 и 75.70 - 79.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCRB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VCRB?

В прошлом Vanguard Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.08 и -1.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
75.84 76.02
Годовой диапазон
75.70 79.17
Предыдущее закрытие
76.08
Open
76.01
Bid
75.84
Ask
76.14
Low
75.84
High
76.02
Объем
893
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-3.56%
Годовое изменение
-1.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%