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VCRB: Vanguard Core Bond ETF
Курс VCRB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.84, а максимальная — 76.02.
Следите за динамикой Vanguard Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VCRB сегодня?
Vanguard Core Bond ETF (VCRB) сегодня оценивается на уровне 75.84. Инструмент торгуется в пределах 75.84 - 76.02, вчерашнее закрытие составило 76.08, а торговый объем достиг 893. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCRB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Core Bond ETF?
Vanguard Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 75.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.84% и USD. Отслеживайте движения VCRB на графике в реальном времени.
Как купить акции VCRB?
Вы можете купить акции Vanguard Core Bond ETF (VCRB) по текущей цене 75.84. Ордера обычно размещаются около 75.84 или 76.14, тогда как 893 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCRB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VCRB?
Инвестирование в Vanguard Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 75.70 - 79.17 и текущей цены 75.84. Многие сравнивают 0.16% и -3.56% перед размещением ордеров на 75.84 или 76.14. Изучайте ежедневные изменения цены VCRB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Core Bond ETF?
Самая высокая цена Vanguard Core Bond ETF (VCRB) за последний год составила 79.17. Акции заметно колебались в пределах 75.70 - 79.17, сравнение с 76.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Core Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Core Bond ETF?
Самая низкая цена Vanguard Core Bond ETF (VCRB) за год составила 75.70. Сравнение с текущими 75.84 и 75.70 - 79.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCRB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VCRB?
В прошлом Vanguard Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.08 и -1.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 76.08
- Open
- 76.01
- Bid
- 75.84
- Ask
- 76.14
- Low
- 75.84
- High
- 76.02
- Объем
- 893
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -3.56%
- Годовое изменение
- -1.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%