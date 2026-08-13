VCRB: Vanguard Core Bond ETF
今日VCRB汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点75.89和高点76.00进行交易。
关注Vanguard Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VCRB股票今天的价格是多少？
Vanguard Core Bond ETF股票今天的定价为75.90。它在75.89 - 76.00范围内交易，昨天的收盘价为75.84，交易量达到681。VCRB的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Core Bond ETF股票是否支付股息？
Vanguard Core Bond ETF目前的价值为75.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.76%和USD。实时查看图表以跟踪VCRB走势。
如何购买VCRB股票？
您可以以75.90的当前价格购买Vanguard Core Bond ETF股票。订单通常设置在75.90或76.20附近，而681和-0.05%显示市场活动。立即关注VCRB的实时图表更新。
如何投资VCRB股票？
投资Vanguard Core Bond ETF需要考虑年度范围75.70 - 79.17和当前价格75.90。许多人在以75.90或76.20下订单之前，会比较0.24%和。实时查看VCRB价格图表，了解每日变化。
Vanguard Core Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Core Bond ETF的最高价格是79.17。在75.70 - 79.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Core Bond ETF的绩效。
Vanguard Core Bond ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard Core Bond ETF（VCRB）的最低价格为75.70。将其与当前的75.90和75.70 - 79.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCRB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VCRB股票是什么时候拆分的？
Vanguard Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.84和-1.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 75.84
- 开盘价
- 75.94
- 卖价
- 75.90
- 买价
- 76.20
- 最低价
- 75.89
- 最高价
- 76.00
- 交易量
- 681
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.24%
- 6个月变化
- -3.48%
- 年变化
- -1.76%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%