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VCRB: Vanguard Core Bond ETF

75.90 USD 0.06 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VCRB汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点75.89和高点76.00进行交易。

关注Vanguard Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VCRB股票今天的价格是多少？

Vanguard Core Bond ETF股票今天的定价为75.90。它在75.89 - 76.00范围内交易，昨天的收盘价为75.84，交易量达到681。VCRB的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Core Bond ETF股票是否支付股息？

Vanguard Core Bond ETF目前的价值为75.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.76%和USD。实时查看图表以跟踪VCRB走势。

如何购买VCRB股票？

您可以以75.90的当前价格购买Vanguard Core Bond ETF股票。订单通常设置在75.90或76.20附近，而681和-0.05%显示市场活动。立即关注VCRB的实时图表更新。

如何投资VCRB股票？

投资Vanguard Core Bond ETF需要考虑年度范围75.70 - 79.17和当前价格75.90。许多人在以75.90或76.20下订单之前，会比较0.24%和。实时查看VCRB价格图表，了解每日变化。

Vanguard Core Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Core Bond ETF的最高价格是79.17。在75.70 - 79.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Core Bond ETF的绩效。

Vanguard Core Bond ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard Core Bond ETF（VCRB）的最低价格为75.70。将其与当前的75.90和75.70 - 79.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCRB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VCRB股票是什么时候拆分的？

Vanguard Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.84和-1.76%中可见。

日范围
75.89 76.00
年范围
75.70 79.17
前一天收盘价
75.84
开盘价
75.94
卖价
75.90
买价
76.20
最低价
75.89
最高价
76.00
交易量
681
日变化
0.08%
月变化
0.24%
6个月变化
-3.48%
年变化
-1.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%