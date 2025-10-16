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VCLN: Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
Курс VCLN за сегодня изменился на -3.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.65, а максимальная — 28.56.
Следите за динамикой Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Новости VCLN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VCLN сегодня?
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) сегодня оценивается на уровне 27.96. Инструмент торгуется в пределах 27.65 - 28.56, вчерашнее закрытие составило 28.83, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCLN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF в настоящее время оценивается в 27.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.89% и USD. Отслеживайте движения VCLN на графике в реальном времени.
Как купить акции VCLN?
Вы можете купить акции Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) по текущей цене 27.96. Ордера обычно размещаются около 27.96 или 28.26, тогда как 9 и 1.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCLN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VCLN?
Инвестирование в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF предполагает учет годового диапазона 21.61 - 36.01 и текущей цены 27.96. Многие сравнивают -3.02% и -2.24% перед размещением ордеров на 27.96 или 28.26. Изучайте ежедневные изменения цены VCLN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Самая высокая цена Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) за последний год составила 36.01. Акции заметно колебались в пределах 21.61 - 36.01, сравнение с 28.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Самая низкая цена Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) за год составила 21.61. Сравнение с текущими 27.96 и 21.61 - 36.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCLN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VCLN?
В прошлом Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.83 и 25.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.83
- Open
- 27.65
- Bid
- 27.96
- Ask
- 28.26
- Low
- 27.65
- High
- 28.56
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -3.02%
- Месячное изменение
- -3.02%
- 6-месячное изменение
- -2.24%
- Годовое изменение
- 25.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%