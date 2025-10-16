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VCLN: Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

27.96 USD 0.87 (3.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VCLN за сегодня изменился на -3.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.65, а максимальная — 28.56.

Следите за динамикой Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VCLN сегодня?

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) сегодня оценивается на уровне 27.96. Инструмент торгуется в пределах 27.65 - 28.56, вчерашнее закрытие составило 28.83, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCLN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF в настоящее время оценивается в 27.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.89% и USD. Отслеживайте движения VCLN на графике в реальном времени.

Как купить акции VCLN?

Вы можете купить акции Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) по текущей цене 27.96. Ордера обычно размещаются около 27.96 или 28.26, тогда как 9 и 1.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCLN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VCLN?

Инвестирование в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF предполагает учет годового диапазона 21.61 - 36.01 и текущей цены 27.96. Многие сравнивают -3.02% и -2.24% перед размещением ордеров на 27.96 или 28.26. Изучайте ежедневные изменения цены VCLN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?

Самая высокая цена Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) за последний год составила 36.01. Акции заметно колебались в пределах 21.61 - 36.01, сравнение с 28.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?

Самая низкая цена Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) за год составила 21.61. Сравнение с текущими 27.96 и 21.61 - 36.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCLN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VCLN?

В прошлом Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.83 и 25.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.65 28.56
Годовой диапазон
21.61 36.01
Предыдущее закрытие
28.83
Open
27.65
Bid
27.96
Ask
28.26
Low
27.65
High
28.56
Объем
9
Дневное изменение
-3.02%
Месячное изменение
-3.02%
6-месячное изменение
-2.24%
Годовое изменение
25.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%