Курс VCLN за сегодня изменился на -3.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.65, а максимальная — 28.56.

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