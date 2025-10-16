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VCLN: Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

27.96 USD 0.87 (3.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VCLN汇率已更改-3.02%。当日，交易品种以低点27.65和高点28.56进行交易。

关注Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VCLN新闻

常见问题解答

VCLN股票今天的价格是多少？

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF股票今天的定价为27.96。它在27.65 - 28.56范围内交易，昨天的收盘价为28.83，交易量达到9。VCLN的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF股票是否支付股息？

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF目前的价值为27.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.89%和USD。实时查看图表以跟踪VCLN走势。

如何购买VCLN股票？

您可以以27.96的当前价格购买Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF股票。订单通常设置在27.96或28.26附近，而9和1.12%显示市场活动。立即关注VCLN的实时图表更新。

如何投资VCLN股票？

投资Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF需要考虑年度范围21.61 - 36.01和当前价格27.96。许多人在以27.96或28.26下订单之前，会比较-3.02%和。实时查看VCLN价格图表，了解每日变化。

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF的最高价格是36.01。在21.61 - 36.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF的绩效。

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF股票的最低价格是多少？

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF（VCLN）的最低价格为21.61。将其与当前的27.96和21.61 - 36.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VCLN股票是什么时候拆分的？

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.83和25.89%中可见。

日范围
27.65 28.56
年范围
21.61 36.01
前一天收盘价
28.83
开盘价
27.65
卖价
27.96
买价
28.26
最低价
27.65
最高价
28.56
交易量
9
日变化
-3.02%
月变化
-3.02%
6个月变化
-2.24%
年变化
25.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%