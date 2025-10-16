VCLN: Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
今日VCLN汇率已更改-3.02%。当日，交易品种以低点27.65和高点28.56进行交易。
关注Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
VCLN新闻
常见问题解答
VCLN股票今天的价格是多少？
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF股票今天的定价为27.96。它在27.65 - 28.56范围内交易，昨天的收盘价为28.83，交易量达到9。VCLN的实时价格图表显示了这些更新。
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF股票是否支付股息？
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF目前的价值为27.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.89%和USD。实时查看图表以跟踪VCLN走势。
如何购买VCLN股票？
您可以以27.96的当前价格购买Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF股票。订单通常设置在27.96或28.26附近，而9和1.12%显示市场活动。立即关注VCLN的实时图表更新。
如何投资VCLN股票？
投资Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF需要考虑年度范围21.61 - 36.01和当前价格27.96。许多人在以27.96或28.26下订单之前，会比较-3.02%和。实时查看VCLN价格图表，了解每日变化。
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF的最高价格是36.01。在21.61 - 36.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF的绩效。
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF股票的最低价格是多少？
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF（VCLN）的最低价格为21.61。将其与当前的27.96和21.61 - 36.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VCLN股票是什么时候拆分的？
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.83和25.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.83
- 开盘价
- 27.65
- 卖价
- 27.96
- 买价
- 28.26
- 最低价
- 27.65
- 最高价
- 28.56
- 交易量
- 9
- 日变化
- -3.02%
- 月变化
- -3.02%
- 6个月变化
- -2.24%
- 年变化
- 25.89%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%