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VCEB: Vanguard World Funds ETF
Курс VCEB за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.36, а максимальная — 61.49.
Следите за динамикой Vanguard World Funds ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VCEB сегодня?
Vanguard World Funds ETF (VCEB) сегодня оценивается на уровне 61.36. Инструмент торгуется в пределах 61.36 - 61.49, вчерашнее закрытие составило 61.64, а торговый объем достиг 232. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard World Funds ETF?
Vanguard World Funds ETF в настоящее время оценивается в 61.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.65% и USD. Отслеживайте движения VCEB на графике в реальном времени.
Как купить акции VCEB?
Вы можете купить акции Vanguard World Funds ETF (VCEB) по текущей цене 61.36. Ордера обычно размещаются около 61.36 или 61.66, тогда как 232 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VCEB?
Инвестирование в Vanguard World Funds ETF предполагает учет годового диапазона 61.36 - 64.90 и текущей цены 61.36. Многие сравнивают -0.05% и -3.81% перед размещением ордеров на 61.36 или 61.66. Изучайте ежедневные изменения цены VCEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard World Funds ETF?
Самая высокая цена Vanguard World Funds ETF (VCEB) за последний год составила 64.90. Акции заметно колебались в пределах 61.36 - 64.90, сравнение с 61.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard World Funds ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard World Funds ETF?
Самая низкая цена Vanguard World Funds ETF (VCEB) за год составила 61.36. Сравнение с текущими 61.36 и 61.36 - 64.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VCEB?
В прошлом Vanguard World Funds ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.64 и -2.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.64
- Open
- 61.49
- Bid
- 61.36
- Ask
- 61.66
- Low
- 61.36
- High
- 61.49
- Объем
- 232
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- -0.05%
- 6-месячное изменение
- -3.81%
- Годовое изменение
- -2.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%