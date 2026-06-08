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VCEB: Vanguard World Funds ETF

61.36 USD 0.28 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VCEB за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.36, а максимальная — 61.49.

Следите за динамикой Vanguard World Funds ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VCEB сегодня?

Vanguard World Funds ETF (VCEB) сегодня оценивается на уровне 61.36. Инструмент торгуется в пределах 61.36 - 61.49, вчерашнее закрытие составило 61.64, а торговый объем достиг 232. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard World Funds ETF?

Vanguard World Funds ETF в настоящее время оценивается в 61.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.65% и USD. Отслеживайте движения VCEB на графике в реальном времени.

Как купить акции VCEB?

Вы можете купить акции Vanguard World Funds ETF (VCEB) по текущей цене 61.36. Ордера обычно размещаются около 61.36 или 61.66, тогда как 232 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VCEB?

Инвестирование в Vanguard World Funds ETF предполагает учет годового диапазона 61.36 - 64.90 и текущей цены 61.36. Многие сравнивают -0.05% и -3.81% перед размещением ордеров на 61.36 или 61.66. Изучайте ежедневные изменения цены VCEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard World Funds ETF?

Самая высокая цена Vanguard World Funds ETF (VCEB) за последний год составила 64.90. Акции заметно колебались в пределах 61.36 - 64.90, сравнение с 61.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard World Funds ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard World Funds ETF?

Самая низкая цена Vanguard World Funds ETF (VCEB) за год составила 61.36. Сравнение с текущими 61.36 и 61.36 - 64.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VCEB?

В прошлом Vanguard World Funds ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.64 и -2.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
61.36 61.49
Годовой диапазон
61.36 64.90
Предыдущее закрытие
61.64
Open
61.49
Bid
61.36
Ask
61.66
Low
61.36
High
61.49
Объем
232
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
-0.05%
6-месячное изменение
-3.81%
Годовое изменение
-2.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%