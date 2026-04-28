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VBND: Vident U.S. Bond Strategy ETF

43.03 USD 0.12 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VBND за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.97, а максимальная — 43.13.

Следите за динамикой Vident U.S. Bond Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VBND сегодня?

Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) сегодня оценивается на уровне 43.03. Инструмент торгуется в пределах 42.97 - 43.13, вчерашнее закрытие составило 43.15, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VBND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vident U.S. Bond Strategy ETF?

Vident U.S. Bond Strategy ETF в настоящее время оценивается в 43.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.60% и USD. Отслеживайте движения VBND на графике в реальном времени.

Как купить акции VBND?

Вы можете купить акции Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) по текущей цене 43.03. Ордера обычно размещаются около 43.03 или 43.33, тогда как 38 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VBND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VBND?

Инвестирование в Vident U.S. Bond Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 41.65 - 45.25 и текущей цены 43.03. Многие сравнивают 0.14% и -2.78% перед размещением ордеров на 43.03 или 43.33. Изучайте ежедневные изменения цены VBND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vident U.S. Bond Strategy ETF?

Самая высокая цена Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) за последний год составила 45.25. Акции заметно колебались в пределах 41.65 - 45.25, сравнение с 43.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vident U.S. Bond Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vident U.S. Bond Strategy ETF?

Самая низкая цена Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) за год составила 41.65. Сравнение с текущими 43.03 и 41.65 - 45.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VBND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VBND?

В прошлом Vident U.S. Bond Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.15 и -1.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.97 43.13
Годовой диапазон
41.65 45.25
Предыдущее закрытие
43.15
Open
43.01
Bid
43.03
Ask
43.33
Low
42.97
High
43.13
Объем
38
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
-2.78%
Годовое изменение
-1.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%