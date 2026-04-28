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VBND: Vident U.S. Bond Strategy ETF
Курс VBND за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.97, а максимальная — 43.13.
Следите за динамикой Vident U.S. Bond Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VBND сегодня?
Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) сегодня оценивается на уровне 43.03. Инструмент торгуется в пределах 42.97 - 43.13, вчерашнее закрытие составило 43.15, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VBND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vident U.S. Bond Strategy ETF?
Vident U.S. Bond Strategy ETF в настоящее время оценивается в 43.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.60% и USD. Отслеживайте движения VBND на графике в реальном времени.
Как купить акции VBND?
Вы можете купить акции Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) по текущей цене 43.03. Ордера обычно размещаются около 43.03 или 43.33, тогда как 38 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VBND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VBND?
Инвестирование в Vident U.S. Bond Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 41.65 - 45.25 и текущей цены 43.03. Многие сравнивают 0.14% и -2.78% перед размещением ордеров на 43.03 или 43.33. Изучайте ежедневные изменения цены VBND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vident U.S. Bond Strategy ETF?
Самая высокая цена Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) за последний год составила 45.25. Акции заметно колебались в пределах 41.65 - 45.25, сравнение с 43.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vident U.S. Bond Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vident U.S. Bond Strategy ETF?
Самая низкая цена Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) за год составила 41.65. Сравнение с текущими 43.03 и 41.65 - 45.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VBND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VBND?
В прошлом Vident U.S. Bond Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.15 и -1.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.15
- Open
- 43.01
- Bid
- 43.03
- Ask
- 43.33
- Low
- 42.97
- High
- 43.13
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- -2.78%
- Годовое изменение
- -1.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%