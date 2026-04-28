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VBND: Vident U.S. Bond Strategy ETF

43.06 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VBND汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点42.98和高点43.09进行交易。

关注Vident U.S. Bond Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VBND新闻

常见问题解答

VBND股票今天的价格是多少？

Vident U.S. Bond Strategy ETF股票今天的定价为43.06。它在42.98 - 43.09范围内交易，昨天的收盘价为43.03，交易量达到20。VBND的实时价格图表显示了这些更新。

Vident U.S. Bond Strategy ETF股票是否支付股息？

Vident U.S. Bond Strategy ETF目前的价值为43.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.53%和USD。实时查看图表以跟踪VBND走势。

如何购买VBND股票？

您可以以43.06的当前价格购买Vident U.S. Bond Strategy ETF股票。订单通常设置在43.06或43.36附近，而20和0.19%显示市场活动。立即关注VBND的实时图表更新。

如何投资VBND股票？

投资Vident U.S. Bond Strategy ETF需要考虑年度范围41.65 - 45.25和当前价格43.06。许多人在以43.06或43.36下订单之前，会比较0.21%和。实时查看VBND价格图表，了解每日变化。

Vident U.S. Bond Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vident U.S. Bond Strategy ETF的最高价格是45.25。在41.65 - 45.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vident U.S. Bond Strategy ETF的绩效。

Vident U.S. Bond Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Vident U.S. Bond Strategy ETF（VBND）的最低价格为41.65。将其与当前的43.06和41.65 - 45.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VBND股票是什么时候拆分的？

Vident U.S. Bond Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.03和-1.53%中可见。

日范围
42.98 43.09
年范围
41.65 45.25
前一天收盘价
43.03
开盘价
42.98
卖价
43.06
买价
43.36
最低价
42.98
最高价
43.09
交易量
20
日变化
0.07%
月变化
0.21%
6个月变化
-2.71%
年变化
-1.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%