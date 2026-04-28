VBND: Vident U.S. Bond Strategy ETF
今日VBND汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点42.98和高点43.09进行交易。
关注Vident U.S. Bond Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VBND股票今天的价格是多少？
Vident U.S. Bond Strategy ETF股票今天的定价为43.06。它在42.98 - 43.09范围内交易，昨天的收盘价为43.03，交易量达到20。VBND的实时价格图表显示了这些更新。
Vident U.S. Bond Strategy ETF股票是否支付股息？
Vident U.S. Bond Strategy ETF目前的价值为43.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.53%和USD。实时查看图表以跟踪VBND走势。
如何购买VBND股票？
您可以以43.06的当前价格购买Vident U.S. Bond Strategy ETF股票。订单通常设置在43.06或43.36附近，而20和0.19%显示市场活动。立即关注VBND的实时图表更新。
如何投资VBND股票？
投资Vident U.S. Bond Strategy ETF需要考虑年度范围41.65 - 45.25和当前价格43.06。许多人在以43.06或43.36下订单之前，会比较0.21%和。实时查看VBND价格图表，了解每日变化。
Vident U.S. Bond Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vident U.S. Bond Strategy ETF的最高价格是45.25。在41.65 - 45.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vident U.S. Bond Strategy ETF的绩效。
Vident U.S. Bond Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Vident U.S. Bond Strategy ETF（VBND）的最低价格为41.65。将其与当前的43.06和41.65 - 45.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VBND股票是什么时候拆分的？
Vident U.S. Bond Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.03和-1.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.03
- 开盘价
- 42.98
- 卖价
- 43.06
- 买价
- 43.36
- 最低价
- 42.98
- 最高价
- 43.09
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- -2.71%
- 年变化
- -1.53%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%