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VBF: Invesco Bond Fund
Курс VBF за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.63, а максимальная — 14.75.
Следите за динамикой Invesco Bond Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VBF сегодня?
Invesco Bond Fund (VBF) сегодня оценивается на уровне 14.73. Инструмент торгуется в пределах 14.63 - 14.75, вчерашнее закрытие составило 14.77, а торговый объем достиг 149. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VBF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Bond Fund?
Invesco Bond Fund в настоящее время оценивается в 14.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.41% и USD. Отслеживайте движения VBF на графике в реальном времени.
Как купить акции VBF?
Вы можете купить акции Invesco Bond Fund (VBF) по текущей цене 14.73. Ордера обычно размещаются около 14.73 или 15.03, тогда как 149 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VBF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VBF?
Инвестирование в Invesco Bond Fund предполагает учет годового диапазона 14.44 - 15.96 и текущей цены 14.73. Многие сравнивают -0.07% и -4.10% перед размещением ордеров на 14.73 или 15.03. Изучайте ежедневные изменения цены VBF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Bond Fund?
Самая высокая цена Invesco Bond Fund (VBF) за последний год составила 15.96. Акции заметно колебались в пределах 14.44 - 15.96, сравнение с 14.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Bond Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Bond Fund?
Самая низкая цена Invesco Bond Fund (VBF) за год составила 14.44. Сравнение с текущими 14.73 и 14.44 - 15.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VBF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VBF?
В прошлом Invesco Bond Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.77 и -4.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.77
- Open
- 14.63
- Bid
- 14.73
- Ask
- 15.03
- Low
- 14.63
- High
- 14.75
- Объем
- 149
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- -0.07%
- 6-месячное изменение
- -4.10%
- Годовое изменение
- -4.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%