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VBF: Invesco Bond Fund

14.73 USD 0.04 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VBF за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.63, а максимальная — 14.75.

Следите за динамикой Invesco Bond Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VBF сегодня?

Invesco Bond Fund (VBF) сегодня оценивается на уровне 14.73. Инструмент торгуется в пределах 14.63 - 14.75, вчерашнее закрытие составило 14.77, а торговый объем достиг 149. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VBF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Bond Fund?

Invesco Bond Fund в настоящее время оценивается в 14.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.41% и USD. Отслеживайте движения VBF на графике в реальном времени.

Как купить акции VBF?

Вы можете купить акции Invesco Bond Fund (VBF) по текущей цене 14.73. Ордера обычно размещаются около 14.73 или 15.03, тогда как 149 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VBF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VBF?

Инвестирование в Invesco Bond Fund предполагает учет годового диапазона 14.44 - 15.96 и текущей цены 14.73. Многие сравнивают -0.07% и -4.10% перед размещением ордеров на 14.73 или 15.03. Изучайте ежедневные изменения цены VBF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Bond Fund?

Самая высокая цена Invesco Bond Fund (VBF) за последний год составила 15.96. Акции заметно колебались в пределах 14.44 - 15.96, сравнение с 14.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Bond Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Bond Fund?

Самая низкая цена Invesco Bond Fund (VBF) за год составила 14.44. Сравнение с текущими 14.73 и 14.44 - 15.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VBF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VBF?

В прошлом Invesco Bond Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.77 и -4.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.63 14.75
Годовой диапазон
14.44 15.96
Предыдущее закрытие
14.77
Open
14.63
Bid
14.73
Ask
15.03
Low
14.63
High
14.75
Объем
149
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
-0.07%
6-месячное изменение
-4.10%
Годовое изменение
-4.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%