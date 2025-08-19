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VBF: 范·卡本债券基金

14.74 USD 0.01 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VBF汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点14.67和高点14.76进行交易。

关注范·卡本债券基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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VBF新闻

常见问题解答

VBF股票今天的价格是多少？

范·卡本债券基金股票今天的定价为14.74。它在14.67 - 14.76范围内交易，昨天的收盘价为14.73，交易量达到81。VBF的实时价格图表显示了这些更新。

范·卡本债券基金股票是否支付股息？

范·卡本债券基金目前的价值为14.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.35%和USD。实时查看图表以跟踪VBF走势。

如何购买VBF股票？

您可以以14.74的当前价格购买范·卡本债券基金股票。订单通常设置在14.74或15.04附近，而81和0.00%显示市场活动。立即关注VBF的实时图表更新。

如何投资VBF股票？

投资范·卡本债券基金需要考虑年度范围14.44 - 15.96和当前价格14.74。许多人在以14.74或15.04下订单之前，会比较0.00%和。实时查看VBF价格图表，了解每日变化。

范·卡本债券基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，范·卡本债券基金的最高价格是15.96。在14.44 - 15.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本债券基金的绩效。

范·卡本债券基金股票的最低价格是多少？

范·卡本债券基金（VBF）的最低价格为14.44。将其与当前的14.74和14.44 - 15.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VBF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VBF股票是什么时候拆分的？

范·卡本债券基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.73和-4.35%中可见。

日范围
14.67 14.76
年范围
14.44 15.96
前一天收盘价
14.73
开盘价
14.74
卖价
14.74
买价
15.04
最低价
14.67
最高价
14.76
交易量
81
日变化
0.07%
月变化
0.00%
6个月变化
-4.04%
年变化
-4.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%