VBF: 范·卡本债券基金
今日VBF汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点14.67和高点14.76进行交易。
关注范·卡本债券基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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VBF新闻
- Income-Covered Closed-End Fund Report, July 2026
- Income-Covered Closed-End Fund Report, March 2026
- VBF: BBB Spreads Are Too Low (Rating Downgrade) (NYSE:VBF)
- Income-Covered Closed-End Fund Report, November 2025: 3 Non-Leveraged Picks
- BHK: Improved Valuation, Distribution Sustainability Still Questionable (NYSE:BHK)
- Income-Covered Closed-End Fund Report, October 2025
- Income-Covered Closed-End Fund Report, September 2025
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
常见问题解答
VBF股票今天的价格是多少？
范·卡本债券基金股票今天的定价为14.74。它在14.67 - 14.76范围内交易，昨天的收盘价为14.73，交易量达到81。VBF的实时价格图表显示了这些更新。
范·卡本债券基金股票是否支付股息？
范·卡本债券基金目前的价值为14.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.35%和USD。实时查看图表以跟踪VBF走势。
如何购买VBF股票？
您可以以14.74的当前价格购买范·卡本债券基金股票。订单通常设置在14.74或15.04附近，而81和0.00%显示市场活动。立即关注VBF的实时图表更新。
如何投资VBF股票？
投资范·卡本债券基金需要考虑年度范围14.44 - 15.96和当前价格14.74。许多人在以14.74或15.04下订单之前，会比较0.00%和。实时查看VBF价格图表，了解每日变化。
范·卡本债券基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，范·卡本债券基金的最高价格是15.96。在14.44 - 15.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本债券基金的绩效。
范·卡本债券基金股票的最低价格是多少？
范·卡本债券基金（VBF）的最低价格为14.44。将其与当前的14.74和14.44 - 15.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VBF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VBF股票是什么时候拆分的？
范·卡本债券基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.73和-4.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.73
- 开盘价
- 14.74
- 卖价
- 14.74
- 买价
- 15.04
- 最低价
- 14.67
- 最高价
- 14.76
- 交易量
- 81
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -4.04%
- 年变化
- -4.35%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%