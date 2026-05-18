КотировкиРазделы
Валюты / VB
Назад в Рынок акций США

VB: Vanguard Small-Cap ETF

305.09 USD 0.91 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VB за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 304.68, а максимальная — 306.19.

Следите за динамикой Vanguard Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VB сегодня?

Vanguard Small-Cap ETF (VB) сегодня оценивается на уровне 305.09. Инструмент торгуется в пределах 304.68 - 306.19, вчерашнее закрытие составило 306.00, а торговый объем достиг 1811. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Small-Cap ETF?

Vanguard Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 305.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.33% и USD. Отслеживайте движения VB на графике в реальном времени.

Как купить акции VB?

Вы можете купить акции Vanguard Small-Cap ETF (VB) по текущей цене 305.09. Ордера обычно размещаются около 305.09 или 305.39, тогда как 1811 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VB?

Инвестирование в Vanguard Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 241.17 - 306.54 и текущей цены 305.09. Многие сравнивают 3.11% и 11.48% перед размещением ордеров на 305.09 или 305.39. Изучайте ежедневные изменения цены VB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Small-Cap ETF?

Самая высокая цена Vanguard Small-Cap ETF (VB) за последний год составила 306.54. Акции заметно колебались в пределах 241.17 - 306.54, сравнение с 306.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Small-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Small-Cap ETF?

Самая низкая цена Vanguard Small-Cap ETF (VB) за год составила 241.17. Сравнение с текущими 305.09 и 241.17 - 306.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VB?

В прошлом Vanguard Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 306.00 и 22.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
304.68 306.19
Годовой диапазон
241.17 306.54
Предыдущее закрытие
306.00
Open
305.37
Bid
305.09
Ask
305.39
Low
304.68
High
306.19
Объем
1.811 K
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
3.11%
6-месячное изменение
11.48%
Годовое изменение
22.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%