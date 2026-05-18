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VB: Vanguard Small-Cap ETF
Курс VB за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 304.68, а максимальная — 306.19.
Следите за динамикой Vanguard Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VB сегодня?
Vanguard Small-Cap ETF (VB) сегодня оценивается на уровне 305.09. Инструмент торгуется в пределах 304.68 - 306.19, вчерашнее закрытие составило 306.00, а торговый объем достиг 1811. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Small-Cap ETF?
Vanguard Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 305.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.33% и USD. Отслеживайте движения VB на графике в реальном времени.
Как купить акции VB?
Вы можете купить акции Vanguard Small-Cap ETF (VB) по текущей цене 305.09. Ордера обычно размещаются около 305.09 или 305.39, тогда как 1811 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VB?
Инвестирование в Vanguard Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 241.17 - 306.54 и текущей цены 305.09. Многие сравнивают 3.11% и 11.48% перед размещением ордеров на 305.09 или 305.39. Изучайте ежедневные изменения цены VB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Small-Cap ETF?
Самая высокая цена Vanguard Small-Cap ETF (VB) за последний год составила 306.54. Акции заметно колебались в пределах 241.17 - 306.54, сравнение с 306.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Small-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Small-Cap ETF?
Самая низкая цена Vanguard Small-Cap ETF (VB) за год составила 241.17. Сравнение с текущими 305.09 и 241.17 - 306.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VB?
В прошлом Vanguard Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 306.00 и 22.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 306.00
- Open
- 305.37
- Bid
- 305.09
- Ask
- 305.39
- Low
- 304.68
- High
- 306.19
- Объем
- 1.811 K
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 3.11%
- 6-месячное изменение
- 11.48%
- Годовое изменение
- 22.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%