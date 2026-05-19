VB: 小型股指数ETF-Vanguard MSCI
今日VB汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点305.28和高点307.36进行交易。
关注小型股指数ETF-Vanguard MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VB股票今天的价格是多少？
小型股指数ETF-Vanguard MSCI股票今天的定价为306.13。它在305.28 - 307.36范围内交易，昨天的收盘价为305.09，交易量达到1697。VB的实时价格图表显示了这些更新。
小型股指数ETF-Vanguard MSCI股票是否支付股息？
小型股指数ETF-Vanguard MSCI目前的价值为306.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.75%和USD。实时查看图表以跟踪VB走势。
如何购买VB股票？
您可以以306.13的当前价格购买小型股指数ETF-Vanguard MSCI股票。订单通常设置在306.13或306.43附近，而1697和0.03%显示市场活动。立即关注VB的实时图表更新。
如何投资VB股票？
投资小型股指数ETF-Vanguard MSCI需要考虑年度范围241.17 - 307.36和当前价格306.13。许多人在以306.13或306.43下订单之前，会比较3.46%和。实时查看VB价格图表，了解每日变化。
小型股指数ETF-Vanguard MSCI股票的最高价格是多少？
在过去一年中，小型股指数ETF-Vanguard MSCI的最高价格是307.36。在241.17 - 307.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪小型股指数ETF-Vanguard MSCI的绩效。
小型股指数ETF-Vanguard MSCI股票的最低价格是多少？
小型股指数ETF-Vanguard MSCI（VB）的最低价格为241.17。将其与当前的306.13和241.17 - 307.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VB股票是什么时候拆分的？
小型股指数ETF-Vanguard MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、305.09和22.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 305.09
- 开盘价
- 306.03
- 卖价
- 306.13
- 买价
- 306.43
- 最低价
- 305.28
- 最高价
- 307.36
- 交易量
- 1.697 K
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 3.46%
- 6个月变化
- 11.86%
- 年变化
- 22.75%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%