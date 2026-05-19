报价部分
货币 / VB
回到股票

VB: 小型股指数ETF-Vanguard MSCI

306.13 USD 1.04 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VB汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点305.28和高点307.36进行交易。

关注小型股指数ETF-Vanguard MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VB新闻

常见问题解答

VB股票今天的价格是多少？

小型股指数ETF-Vanguard MSCI股票今天的定价为306.13。它在305.28 - 307.36范围内交易，昨天的收盘价为305.09，交易量达到1697。VB的实时价格图表显示了这些更新。

小型股指数ETF-Vanguard MSCI股票是否支付股息？

小型股指数ETF-Vanguard MSCI目前的价值为306.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.75%和USD。实时查看图表以跟踪VB走势。

如何购买VB股票？

您可以以306.13的当前价格购买小型股指数ETF-Vanguard MSCI股票。订单通常设置在306.13或306.43附近，而1697和0.03%显示市场活动。立即关注VB的实时图表更新。

如何投资VB股票？

投资小型股指数ETF-Vanguard MSCI需要考虑年度范围241.17 - 307.36和当前价格306.13。许多人在以306.13或306.43下订单之前，会比较3.46%和。实时查看VB价格图表，了解每日变化。

小型股指数ETF-Vanguard MSCI股票的最高价格是多少？

在过去一年中，小型股指数ETF-Vanguard MSCI的最高价格是307.36。在241.17 - 307.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪小型股指数ETF-Vanguard MSCI的绩效。

小型股指数ETF-Vanguard MSCI股票的最低价格是多少？

小型股指数ETF-Vanguard MSCI（VB）的最低价格为241.17。将其与当前的306.13和241.17 - 307.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VB股票是什么时候拆分的？

小型股指数ETF-Vanguard MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、305.09和22.75%中可见。

日范围
305.28 307.36
年范围
241.17 307.36
前一天收盘价
305.09
开盘价
306.03
卖价
306.13
买价
306.43
最低价
305.28
最高价
307.36
交易量
1.697 K
日变化
0.34%
月变化
3.46%
6个月变化
11.86%
年变化
22.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%