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VABS: Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

24.19 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VABS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.19, а максимальная — 24.19.

Следите за динамикой Virtus Newfleet ABS/MBS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VABS сегодня?

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) сегодня оценивается на уровне 24.19. Инструмент торгуется в пределах 24.19 - 24.19, вчерашнее закрытие составило 24.19, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VABS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Newfleet ABS/MBS ETF?

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF в настоящее время оценивается в 24.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.51% и USD. Отслеживайте движения VABS на графике в реальном времени.

Как купить акции VABS?

Вы можете купить акции Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) по текущей цене 24.19. Ордера обычно размещаются около 24.19 или 24.49, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VABS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VABS?

Инвестирование в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF предполагает учет годового диапазона 23.94 - 24.69 и текущей цены 24.19. Многие сравнивают 0.25% и -0.58% перед размещением ордеров на 24.19 или 24.49. Изучайте ежедневные изменения цены VABS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Newfleet ABS/MBS ETF?

Самая высокая цена Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) за последний год составила 24.69. Акции заметно колебались в пределах 23.94 - 24.69, сравнение с 24.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Newfleet ABS/MBS ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Newfleet ABS/MBS ETF?

Самая низкая цена Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) за год составила 23.94. Сравнение с текущими 24.19 и 23.94 - 24.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VABS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VABS?

В прошлом Virtus Newfleet ABS/MBS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.19 и -1.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.19 24.19
Годовой диапазон
23.94 24.69
Предыдущее закрытие
24.19
Open
24.19
Bid
24.19
Ask
24.49
Low
24.19
High
24.19
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.25%
6-месячное изменение
-0.58%
Годовое изменение
-1.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%