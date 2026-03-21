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VABS: Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
Курс VABS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.19, а максимальная — 24.19.
Следите за динамикой Virtus Newfleet ABS/MBS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VABS сегодня?
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) сегодня оценивается на уровне 24.19. Инструмент торгуется в пределах 24.19 - 24.19, вчерашнее закрытие составило 24.19, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VABS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Newfleet ABS/MBS ETF?
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF в настоящее время оценивается в 24.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.51% и USD. Отслеживайте движения VABS на графике в реальном времени.
Как купить акции VABS?
Вы можете купить акции Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) по текущей цене 24.19. Ордера обычно размещаются около 24.19 или 24.49, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VABS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VABS?
Инвестирование в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF предполагает учет годового диапазона 23.94 - 24.69 и текущей цены 24.19. Многие сравнивают 0.25% и -0.58% перед размещением ордеров на 24.19 или 24.49. Изучайте ежедневные изменения цены VABS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus Newfleet ABS/MBS ETF?
Самая высокая цена Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) за последний год составила 24.69. Акции заметно колебались в пределах 23.94 - 24.69, сравнение с 24.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Newfleet ABS/MBS ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus Newfleet ABS/MBS ETF?
Самая низкая цена Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) за год составила 23.94. Сравнение с текущими 24.19 и 23.94 - 24.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VABS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VABS?
В прошлом Virtus Newfleet ABS/MBS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.19 и -1.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.19
- Open
- 24.19
- Bid
- 24.19
- Ask
- 24.49
- Low
- 24.19
- High
- 24.19
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- -0.58%
- Годовое изменение
- -1.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%